誇大業績？中共稱破獲千餘起台諜 陸委會：若非吹牛膨風就是濫捕

中共國安部13日上午發文，稱「連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件，打掉一大批在祖國大陸布建的間諜情報網絡」，陸委會對此表示，這樣的說法如果不是為了「誇大業績，吹牛膨風」，就是再次公開宣示，中共國安部門運用模糊與不明確的法律「濫權羈押」。陸委會呼籲「不要再相信中共『懲獨』只針對少數台灣人的騙術」。

陸委會13日晚間回應中共國安部的說法表示，其說法「恰恰呼應也證明了我政府一直以來請國人審慎思考赴陸必要性的提醒」，陸委會指出，再次提醒國人，赴陸之前應認知中共極權統治之體制，人身安全實具高度風險，對人權之維護欠缺法律與文明保障。「國人如確有赴陸之必要，請務必審慎、再三評估可能之風險」。

陸委會提到，中共有關部門所謂「千餘起台灣間諜竊密案件」，如果不是為了誇大業績，吹牛膨風；就是再次公開宣示，中共國安部門運用模糊與不明確的法律，濫權羈押，把不符中共政治意識形態，主張民主自由的台灣人民，都當成「台獨分裂勢力」或「間諜」。

陸委會批評，「中共一手喊著促進交流，一手大肆濫捕台灣人民，除了凸顯中共對台政策矛盾，也是阻礙兩岸良性互動的罪魁禍首」。

對於中共國安部指出其對楊智淵等「台獨頭目」實施抓捕審查，創新了以涉嫌分裂國家罪追究島內「台獨」分子刑事責任的執法司法實踐，陸委會則指出，楊智淵根本就不是中共栽贓的「台獨頭目」，「他的政治立場時常變化」，在被中共違法逮捕關押前，早已不從事政治活動，長期在中國大陸以教圍棋及參加比賽為生。

陸委會還表示，如果這樣子還要被扣上「台獨頭目」的荒唐罪名，陸委會要再次呼籲國人，不要再相信中共「懲獨」只針對少數台灣人的騙術。

中共國安部的數據確有變化，今年1月17日，其發文指出近年來先後組織實施「2018—雷霆行動」、「迅雷—2020」專項行動，破獲「數百起」台灣間諜竊密案件，「抓獲一批台灣間諜及運用人員，打掉多個台灣情治部門針對祖國大陸布建的間諜情報網絡」。

當時的陸委會副主委詹志宏對於上述說法回應指出，這些「模模糊糊的東西」，「並沒有接到我國相關部門反映的意見」。