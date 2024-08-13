大陸放回大進滿4船員 陸委會：盼船長與漁船也早日獲釋

歷經一個半月的調查，大陸方面13日上午宣布放回澎湖漁船「大進滿88號」上的4位船員，不過仍將船長與漁船留置，陸委會表示樂見丁姓船員及3名漁工平安返回，期盼船長及漁船也能早日獲釋返台。

陸委會13日下午指出，長年以來針對兩岸漁船越界違法從事捕撈行為，雙方政府都有各自規範與既定處理程序，以建立從事海上漁業行為的合法秩序，同時維護海洋生態與保育海洋資源。

陸委會還提到，就類似執法案件，長年來雙方均會透過適當管道及方式，協調對方在完成既定程序後儘速釋放，「這次也是一樣」。陸委會強調「樂見丁姓船員及3名漁工平安返回，政府期盼船長及漁船也能早日獲釋返台」。

公開資料顯示，大進滿88號於7月2日在金門北部海域靠近大陸泉州晉江處，被大陸海警登檢與帶走，陸方表示其違反「伏季休漁」規定。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日上午則指出，「對於該船4名違法情節輕微的人員，不予追究刑事責任，於8月13日安排返回；對於1名涉嫌非法捕撈的人員仍在進一步調查中」。

目前洪姓船長仍在大陸。

大陸海警局13日也指出，7月2日在泉州附近查扣「涉嫌非法捕撈的台灣省籍漁船」，船上船員5名，載有漁獲物1,335公斤，福建海警局以涉嫌非法捕撈水產品立案偵辦，經前期調查取證，丁某等4名船員違法情節輕微，不予追究刑事責任，「另1名涉案人員仍在進一步調查中」。