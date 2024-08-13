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王毅將訪緬甸並赴泰國主持湄瀾合作外長會 陸外交部：深化中緬互利合作

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外長王毅將於14日至17日訪問緬甸並赴泰國主持瀾滄江—湄公河合作第九次外長會、出席中寮緬泰外長非正式會晤。圖／美聯社
大陸外長王毅將於14日至17日訪問緬甸並赴泰國主持瀾滄江—湄公河合作第九次外長會、出席中寮緬泰外長非正式會晤。圖／美聯社

大陸外交部發言人林劍13日宣布，大陸外長王毅將於14日至17日訪問緬甸並赴泰國主持瀾滄江—湄公河合作第九次外長會、出席中寮緬泰外長非正式會晤。林劍指出，王毅出席中寮緬泰外長非正式會晤間，將同各國就地區形勢和共同打擊跨境犯罪等交換意見。

對於王毅此行目的，林劍表示，王毅外長此訪旨在深化中緬各領域互利合作，鞏固兩國人民友好感情，推動中緬命運共同體建設走深走實。作為友好鄰邦，中方始終堅持不干涉內政原則，一如既往地支持緬甸維護穩定、發展經濟、保障民生，為緬甸各方在憲法和法律框架下通過政治協商妥處分歧提供建設性幫助。

林劍指出，中方希望通過此次瀾湄合作外長會，同湄公河國家共同梳理合作進展、總結合作經驗，謀劃瀾湄合作下階段發展，將瀾湄地區打造成高質量共建「一帶一路」示範區、全球發展倡議先行區、全球安全倡議實驗區和全球文明倡議首善區，助力構建更為緊密的瀾湄國家命運共同體。

據了解，瀾滄江—湄公河合作自2016年啟動，為中國與柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南共商共建共享的新型區域合作機制，近年在習近平同湄公河國家領導人戰略引領下，中柬、中寮、中緬、中泰、中越先後宣布構建命運共同體，瀾湄地區實現雙多邊命運共同體建設全覆蓋。

上一屆湄瀾合作第八次外長會在北京舉行，王毅當時與緬甸副總理兼外長丹穗會面時，強調雙方要強化執法安全合作，徹底剷除網賭電詐毒瘤。

泰國 王毅 緬甸 習近平

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