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香港逾10萬窮人吃不飽 食品太貴影響選擇

中央社／ 香港13日電

香港一項調查指出，超過4成接受政府資助的低收入人士因為節省開支而挨餓。據統計，目前接受政府資助的窮人有超過27萬人，以此推算，有超過10萬人吃不飽。

官方香港電台今天報導，慈善環保團體「食德好」上月進行了「社區糧食安全狀況調查」，訪問了509人，包括領取綜援人士、殘疾人士和低收入家庭成員等。

結果顯示，33%受訪者表示，過去6個月曾因經濟困難而減少用餐次數；超過4成受訪者表示曾因節省開支而挨餓；另有接近4成人擔心家中食物不充裕。

調查又指出，有46%受訪者無法每天從食物中攝取足夠營養，主因是食品價格過高；有77%受訪者表示，在選擇食物時最重視價格因素。

報導引述「食德好」項目經理盧珏珊說，調查顯示，不少受訪者因為節省金錢而選擇價格低廉但營養較低的食物，以致營養不良和影響健康，情況令人擔憂，各界需要予以正視。

香港當局為資助低收入人士或家庭，設立了綜援計畫，只要申請人及其家庭成員每月總收入低於某個標準，即可向政府申請現金及其他資助。

負責綜援計畫的社會福利署早前公布，截至5月底，本地領取綜援的個案總數有19萬8406宗，受助總人數為27萬371人。以此推算，香港有超過10萬窮人因為節省開支而挨餓。

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