時隔79年 前侵華日軍731部隊成員返哈爾濱指認謝罪

綜合央視、新華社等陸媒報導，原日軍七三一部隊少年兵、現年94歲的清水英男13日赴中國哈爾濱的侵華日軍第七三一部隊舊址（現為侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館）進行指認謝罪。清水英男此前表示，希望喚起更多人反思和警醒，珍惜來之不易的和平，避免戰爭悲劇重演。

七三一部隊為抗日戰爭和二次世界大戰期間，舊日本帝國陸軍於日本以外領土從事生物戰、細菌戰和人體試驗相關研究的所有秘密軍事醫療部隊，也泛指在佔領滿洲（今中國東北）期間所做的生物戰和人體試驗研究。

據了解，1945年3月，14歲的清水英男作為少年兵被徵入伍，並被派到位於哈爾濱的侵華日軍第七三一部隊總部，1945年8月14日，他隨日本部隊逃離回國。

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館館長金成民表示：「清水英男很有可能是最後一個回到哈爾濱進行懺悔謝罪的731部隊原隊員。」

新華社報導，清水說自己在時隔79年回到中國有兩個心願：「一是想以個人名義真誠地為那些慘遭七三一部隊殺害的人祈福，向受難者家屬謝罪。二是想了解日本戰敗後哈爾濱當地的鼠疫受害情況，這方面日本的證言還非常少。」

清水自2016年公布自己曾是七三一部隊「少年隊」隊員的身分後，持續致力於揭露七三一部隊的罪行，向公眾講述歷史真相。

清水這段期間以來持續講述七三一部隊在哈爾濱不人道的行為，比如他提及曾在七三一部隊的標本室裡親眼見過胎兒、嬰兒、幼兒的標本。清水說，從他的第一個孩子出生起，「每當夜裡聽到孩子的哭聲，我腦子里就會閃現731部隊標本室的畫面，彷彿那些逝去的孩子在哭泣」。

募集經費支持清水至中國、日本民間和平團體的負責人原英章稱，清水不顧94歲高齡，下決心去中國，令人欽佩。「能向逝者進行懺悔，這需要非常強大的信念和勇氣。我們希望日本政府也能看到清水的行動，對（政界人士）赴華謝罪予以認真考慮。」

此前，哈爾濱市侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館、林口縣人民政府聯合在7月向社會公布七三一部隊林口162支部的《身上申告書》檔案。除了揭露反人類暴行外，也指出七三一部隊是有組織的國家犯罪。

日本共同社指出，清水英男12日抵達中國，預計停留至15日。按計劃，清水等一行13日參觀七三一部隊相關展示設施「罪證陳列館」、研究所舊址等。清水此行所需費用由捐款支付。