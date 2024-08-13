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台情報網遭瓦解？陸國安部年初稱破獲數百起 今已千餘起

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國安部今年1月稱，破獲數百起台灣間諜竊密案件，但13日則表示已連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件。（圖／取自大陸國安部微信公眾號）
大陸國安部今年1月稱，破獲數百起台灣間諜竊密案件，但13日則表示已連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件。（圖／取自大陸國安部微信公眾號）

台灣對中國大陸布建的情報網過去半年遭大量瓦解？大陸國安部微信公眾號13日發文稱，「國家安全機關持續重拳出擊，開展系列專項行動，連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件，打掉一大批在祖國大陸布建的間諜情報網絡，對開展情報竊密和滲透破壞活動的間諜分子依法嚴懲不貸，有力維護國家核心秘密安全。」

值得注意的是，今年初台灣總統大選結束後不久，大陸國安部隨即於1月17日發文指出，「民進黨當局上台後，台灣情治部門極力充當『台獨』分裂勢力的『馬前卒』『急先鋒』，加緊對大陸進行情報滲透。」

這篇題為「國家安全機關堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉」的文章表示，「面對台灣當局及其情治部門的滲透破壞，國家安全機關重拳出擊，近年來先後組織實施『2018——雷霆行動』『迅雷——2020』專項行動，破獲數百起台灣間諜竊密案件，抓獲一批台灣間諜及運用人員，打掉多個台灣情治部門針對祖國大陸布建的間諜情報網絡。」

若按大陸國安部說法，亦即在過去半年多時間，中共國安部門累計破獲的台灣間諜案已經從「數百起」暴增為「千餘起」

1月17日發表的這篇文章稱，「2024年兩項選舉前，台灣情治部門再次充當『台獨』分裂勢力的打手，極力炒作『大陸介入台灣選舉』，大肆打壓參與兩岸交流的政治人物乃至普通民眾，勾連外部勢力製造選舉『奧步』，淪為『台獨』勢力黨同伐異、鏟除異己、阻礙兩岸交流的工具。」

大陸國安部當時強調，「國家安全機關作為反間諜工作的主管機關，將深入開展涉台反顛覆、反間諜、反分裂鬥爭，依法防範、制止和懲治敵對勢力的滲透、破壞、顛覆、分裂活動。」

在13日發表題為「堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭」的文章中，大陸國安部指出，「面對『台獨』分裂勢力的囂張氣焰，國家安全機關堅決履行黨中央賦予的神聖使命，反對『台獨』勢力的行動堅決有力，維護國家主權的意志堅定不移，持續鞏固拓展反分裂反干涉反間諜鬥爭成果，對一切針對祖國大陸實施的情報竊密和滲透破壞活動予以嚴密防範、嚴厲打擊、嚴正懲戒。」

文章並稱，「國家安全機關持續重拳出擊，開展系列專項行動，連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件，打掉一大批在祖國大陸布建的間諜情報網絡。」

大陸國安部並表示，國家安全機關將堅決落實大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部於今年6月21日聯合發布的《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，堅決開展涉台反分裂反間諜鬥爭，堅決打擊各類滲透竊密破壞活動，「全力為實現祖國完全統一作出應有貢獻」。

大陸國安部強調，將堅決開展涉台反分裂反間諜鬥爭，堅決打擊各類滲透竊密破壞活動。（圖／取自大陸國安部微信公眾號）
大陸國安部強調，將堅決開展涉台反分裂反間諜鬥爭，堅決打擊各類滲透竊密破壞活動。（圖／取自大陸國安部微信公眾號）

台獨 國安 間諜

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