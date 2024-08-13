大進滿88號洪姓船長未返台 陸國台辦：海警依法執法

中國海警今日稍早宣布，福建海警依法送返「4名台灣省籍漁船（澎湖籍漁船大進滿88號）船員」，但1名涉案人員仍在進一步調查中。對此，大陸國台辦發布發言人朱鳳蓮答記者問證實，該位仍在調查中的人員，就是大進滿88號的洪姓船長，並指大陸高度重視保護漁業資源和維護相關海域正常秩序，海警依法執法，同時保障相關船員的合法權益。

大陸國台辦13日中午發布發言人答記者問，朱鳳蓮對「7月2日大陸海警在泉州近海查扣一艘涉嫌非法捕撈的台灣漁船『大進滿88號』，今日除洪姓船長外其他4名船員均已返台」一事作出評論。

朱鳳蓮說，大陸有關方面高度重視保護漁業資源和維護相關海域正常秩序。海警依法執法，同時保障相關船員的合法權益。

她重申，對於該船4名違法情節輕微的人員，不予追究刑事責任，於8月13日安排返回;對於1名涉嫌非法捕撈的人員仍在進一步調查中。

今日稍早，「中國海警」官方帳號發布，2024年7月2日，福建海警局位泉州近海依法登檢查扣1艘涉嫌非法捕撈的台灣省籍漁船，船上船員5名，載有漁獲物1335公斤。

「中國海警」官方帳號發布稱，福建海警局以該船涉嫌非法捕撈水產品立案偵辦，經前期調查取證，丁某等4名船員違法情節輕微，不予追究刑事責任，於8月13日安排返回台灣，另1名涉案人員仍在進一步調查中。

因此，據大陸國台辦隨後發布的發言人答問內容，證實尚未返台的「另1名涉案人員」，就是洪姓船長。

在此之前，澎湖籍漁船大進滿88號7月2日出海至金門北碇島附近海域作業時，遭大陸海警船攔下登檢，以其違反大陸的伏季休漁規定，在底拖網禁漁區線內違規拖網作業，且使用的網具遠小於國家規定的最小網目尺寸，破壞海洋漁業資源和生態環境，將洪姓船長等五人及漁船押往大陸福建圍頭港。

當時，我海巡署表示，事發地點確實在陸方水域內、台灣限制水域外，後續會透過陸委會循兩岸管道溝通。