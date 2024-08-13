福建海警「送返」大進滿88號4船員 稱不予追究刑責

中國海警13日約11時發布新聞稿稱，對於7月2日福建海警局在泉州近海依法登檢查扣1艘涉嫌非法捕撈的台灣省籍漁船（澎湖籍漁船大進滿88號），經前期調查取證，丁某等四名船員違法情節輕微，不予追究刑事責任，於8月13日安排返回台灣，另1名涉案人員仍在進一步調查中。

中國海警指出，在7月2日查扣的台灣漁船上，船上船員五名，載有漁獲物1,335公斤。福建海警局以該船涉嫌非法捕撈水產品立案偵辦。

大進滿88號7月2日出海至金門北碇島附近海域作業時，遭中共海警船攔下強行登檢，以其違反大陸的伏季休漁規定，在底拖網禁漁區線內違規拖網作業，且使用的網具遠小於國家規定的最小網目尺寸，破壞海洋漁業資源和生態環境，將洪姓船長等五人及漁船押往大陸福建圍頭港。

大陸國台辦此前指出這是「大陸海警正常執法，旨在維護相關海域漁業生產秩序、海洋漁業資源和生態環境。有關部門將依法依規予以處置」。

我海巡署則稱，事發地點確實在中方水域內、台灣限制水域外，後續會透過陸委會循兩岸管道溝通。