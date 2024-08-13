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王毅：中國必將跨越「修昔底德陷阱」、「中等收入陷阱」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外長王毅強調，外交工作要堅決捍衛中共的領導和中國特色社會主義制度。（法新社）
大陸外長王毅強調，外交工作要堅決捍衛中共的領導和中國特色社會主義制度。（法新社）

大陸外交部長王毅13日在人民日報發表署名文章指出，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。但他強調，「一個矢志改革創新的中國不斷發展壯大，必將成功跨越所謂『修昔底德陷阱』、『中等收入陷阱』，必將進一步增強世界和平與國際正義的力量。」

王毅這篇刊登在13日人民日報六版的文章，題為「為進一步全面深化改革、推進中國式現代化營造良好外部環境（學習貫徹黨的二十屆三中全會精神）」。

文章除前言與結語外，共分三部分：深刻領會進一步全面深化改革、推進中國式現代化的時代價值和世界意義；正確認識外部環境中的戰略機遇和風險挑戰；全力推進新時代對外工作，營造良好外部環境。

文章指出，中共二十屆三中全會的《決定》強調，「中國式現代化是走和平發展道路的現代化」，繼續把改革推向前進「是推動構建人類命運共同體、在百年變局加速演進中贏得戰略主動的必然要求」。

針對中國對外關係，王毅提出，堅持促進大國協調和良性互動，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係全方位發展；以相互尊重、和平共處、合作共贏為努力方向探索中美正確相處之道；推動中歐全面戰略夥伴關係健康穩定發展。同時深化同周邊國家友好互信和利益融合，加強同發展中國家團結合作，構建遍布全球的「朋友圈」。

與此同時，王毅也強調要全面貫徹總體國家安全觀，堅決捍衛中共的領導和中國特色社會主義制度，堅決維護國家統一和領土完整，堅決反對外部勢力利用台灣、涉港、涉疆、涉藏、人權等問題干涉中國內政、攻擊抹黑中國形象。

王毅並重申外交工作要「堅持和加強黨的領導」，「毫不動搖堅持外交大權在黨中央，自覺堅持黨中央集中統一領導，認真落實黨領導外事工作條例，進一步強化黨領導對外工作的體制機制，確保黨中央對外工作決策部署不折不扣貫徹落實」；「鍛造一支對黨忠誠、勇於擔當、敢鬥善鬥、紀律嚴明的新時代外交鐵軍。」

王毅

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