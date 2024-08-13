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越共總書記蘇林 將會習近平

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

外電引述三名知情官員透露，越南最高領導人蘇林將於下周訪問中國大陸，這是他在八月初獲推舉為越共總書記後的首次出訪，並將與中共總書記習近平會面。

路透昨引述上述官員說法報導，儘管中越在南海爭議水域偶爾發生衝突，但兩國經貿關係已相當成熟，蘇林接任越共總書記後的首訪就選擇中國，彰顯兩個鄰國間的密切關係。

知情人士說，蘇林計畫於十八日抵達中國。兩名越南官員和一名駐河內外交官透露，蘇林將在訪問中國兩天期間與習近平及其他官員會面。中越官方尚未正式宣布此次訪問。

值得注意的是，越南日前才與菲律賓舉行首次海警聯合演習，菲越強化海上合作被視為因應北京在南海的強勢作為，而中方對此低調以對，就是考慮到中越關係。

新加坡聯合早報報導，由於越共前總書記阮富仲病重，蘇林七月十八日就暫代總書記職務，阮去世後，六十七歲的蘇林在八月三日獲推舉為越共總書記。中共在阮富仲去世後，派遣第四號人物、全國政協主席王滬寧親往河內弔唁，並與蘇林會談。

此前，習近平在對蘇林當選的賀電中稱，願同蘇林一道引領中越命運共同體建設走深走實，共同弘揚傳統友誼，鞏固政治互信，深化戰略溝通，推動務實合作，為兩國人民帶來更多福祉。

蘇林上周曾以越共總書記身分與俄羅斯總統普亭電話交談。

習近平 越南 阮富仲

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