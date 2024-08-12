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中國投資興建 雅萬高鐵2024上半年致印尼虧損72億

中央社／ 台北12日電

根據報導，由中國投資興建、並採用中國系統的印尼雅萬高鐵，今年上半年導致出資的4家印尼國企合計出現3.53兆印尼盾（約新台幣72億元）的虧損。若加上中方的虧損，雅萬高鐵上半年的實際總虧損將遠高於這一金額。

綜合雅加達郵報及新加坡聯合早報報導，根據印尼國家鐵路公司（Kereta Api Indonesia, KAI）日前發布的最新財務報告顯示，該公司今年上半年因為經營雅萬高鐵，產生1.81兆印尼盾的虧損。

根據報導，雅萬高鐵的印尼出資方為Pilar SinergiBUMN Indonesia（簡稱PSBI），是由KAI、印尼國營建築公司Wijaya Karya、收費公路公司Jasa Marga及種植商PTPN VIII等4家印尼國企出資組成。其中，KAI持有51.37%的股份，使PSBI上半年出現3.53兆印尼盾的虧損。

報導提到，雅萬高鐵是由PSBI與中國國企財團聯合組建的印中高鐵公司（Kereta Cepat Indonesia China,KCIC）負責承建及營運，其中PSBI代表印尼方擁有6成股份。因此，加上中方的虧損，雅萬高鐵上半年的實際總虧損，將遠高於印尼方發布的上述金額。

這項報導指出，KAI上半年已向中國國家開發銀行償還915億印尼盾的利息。該公司先前獲得中國國家開發銀行價值7.28兆印尼盾的美元和人民幣貸款，用來彌補雅萬高鐵超支的成本，貸款期限達45年。

根據報導，KAI尚未針對雅萬高鐵對其財務狀況的影響作出回應。

連結雅加達與萬隆之間的雅萬高鐵，全長142.3公里，造價達73億美元（約新台幣2370億元），被中國視為其「一帶一路」倡議及高鐵技術輸出的重要計劃，一直受到中國官方高度重視，但興建過程波折不斷，終於在2023年9月通車試營運，同年10月正式營運。

印尼建國大學（Bina Nusantara University）國際關係學者阿范迪（Roseno Aji Affandi）今年5月間向南華早報表示，依他體驗和估算，雅萬高鐵一些時段的載客率僅有2成，「起初很熱門，如今我們覺得不太符合經濟效益」。

印尼 雅加達 雅萬高鐵

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