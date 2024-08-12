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越共總書記蘇林下周訪陸 將會見習近平

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
越共總書記蘇林將在八月十八日訪問北京，並與中共總書記習近平等大陸官員會談。（央視新聞截圖）
越共總書記蘇林將在八月十八日訪問北京，並與中共總書記習近平等大陸官員會談。（央視新聞截圖）

外電引述三名知情官員稱，越南最高領導人蘇林將於下周訪問中國大陸，這是他在8月初獲推舉為越共總書記後的首次出訪，並將與中共總書記習近平等官員會面。

路透12日引述上述官員報導，儘管中越兩國在南海爭議水域偶爾發生衝突，但兩國的經貿關係已相當成熟，蘇林接任越共總書記後的首訪就選擇中國，彰顯了這兩個鄰國之間的密切關係。

知情人士說，蘇林計畫於18日抵達中國。據兩名越南官員和一名駐河內外交官透露，蘇林將在訪問中國兩天期間與大陸國家主席習近平及其他官員會面。中越方面，尚未正式宣布此次訪問，兩國外交部也均未回覆置評請求。

由於越共前總書記阮富仲病重，蘇林7月18日就暫代總書記職務，阮富仲去世後，67歲的蘇林在8月3日獲推舉為越共總書記。中共在阮富仲去世後，派遣第四號人物中共全國政協主席王滬寧親往河內弔唁，並與蘇林會談。

此外，習近平在對蘇林當選的賀電中說，他願同蘇林一道引領中越命運共同體建設走深走實，共同弘揚傳統友誼，鞏固政治互信，深化戰略溝通，推動務實合作，為兩國人民帶來更多福祉。

蘇林在今年5月擔任越南國家主席後，按照前任的做法訪問了寮國和柬埔寨，也在6月會見了訪問河內的俄羅斯總統普亭。他上星期以越共總書記身份與普亭進行了電話交談。

習近平 越南 阮富仲

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