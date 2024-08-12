馬凱碩：無論誰當選美國總統 中美關係都會變得更糟

新加坡資深外交官馬凱碩近日接受新加坡《聯合早報》專訪時指出，美國總統大選無論誰當選，中美關係都一定會變得更糟。此外，馬凱碩除認為「美國低估了中國人民和中國政府找到務實解決方案的能力」，並預言中國文明還會至少繁榮100年，

馬凱碩曾任新加坡常駐聯合國代表和聯合國安理會主席，同時也是新加坡國立大學李光耀公共政策學院創始院長。

大陸網路媒體《觀察者網》表示，馬凱碩將自己形容為一名「中國樂觀主義者」，對中國的長期前景保持樂觀。

他解釋，這種樂觀是因為他對於中國歷史和中國文明周期循環的了解。在經歷過衰退後，中國文明一定會強勢觸底反彈。正因如此，他認為中國文明還會至少繁榮100年，其發展動力還會持續很長時間。

馬凱碩說，中國文明有其周期循環，當中國文明衰退時，可能會衰退得非常厲害，但在觸底後，中國文明會像過去一樣反彈。

「所以合理預期，中國文明還會至少繁榮100年。」他指出，中國自改革開放以來，只過了大約45年，所以中國文明的發展動力還會持續很長一段時間。

馬凱碩在《聯合早報》的專訪中還提到，當出現重大地緣政治競爭時，一方自然會妖魔化另一方，雙方都會把自身利益放在首位，這時小國的利益就會被犧牲，就像新加坡。

他認為，對於新加坡而言，必須要做的是確保不捲入其中，不偏袒任何一方，同時做一些事情來減少競爭，以避免衝突。

在他看來，當前中國的主要挑戰是，要在地緣政治上同美國打交道，而「美國低估了中國人民和中國政府找到務實解決方案的能力。」

展望今年底的美國總統大選，馬凱碩預期，無論誰當選，中美關係一定會變得更糟，因為在華盛頓有一種強烈的政治共識，認為美國有十年時間來阻止中國成為世界第一，並認為這符合美國利益。

「我可以保證，無論誰贏得美國總統大選，都會對中國施加更大壓力，所以我們要做好心理準備，來迎接中美關係的艱難道路。」