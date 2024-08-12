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共軍5大軍區司令員換3人 分析：中共高層疑有混亂

中央社／ 台北12日電

中共軍事高層近期異動頻傳，五大戰區有三大戰區司令員進行調動，中國旅外獨立媒體人文昭分析，此次調動規模與1973年毛澤東晚年的八大軍區司令員對調事件類似，恐怕與中共高層內部混亂有關。

綜合陸媒報導，7月31日中共建軍97週年前夕，多地舉辦慶祝「八一建軍節」相關活動，從出席活動者的名單顯示多個戰區司令員已出現調動。中央軍委聯合參謀部副參謀長吳亞男取代王秀斌出任南部戰區司令員，前中部戰區司令員黃銘則調任北部戰區司令員。

港媒星島日報指出，原任北部戰區司令員的共軍空軍上將王強，調任為中部戰區司令員，但官方至今尚未公布他的去向。另外，前南部戰區司令員王秀斌的去向也至今不明。

目前中國五大戰區，分為東部戰區、南部戰區、西部戰區、北部戰區和中部戰區。

旅居加拿大的中國獨立媒體人文昭分析，此次五大戰區有三大戰區進行調動，這種調動規模接近於1973年的八大軍區司令員對調事件，都屬於敏感時期的集中突擊性調動。

1973年的調動是毛澤東晚年的政治安排，避免重演地方軍閥割據。根據「中國共產黨歷史」，1973年12月，毛澤東召開中央政治局會議時在會上提到，「一個人在一個地方搞久了，不行呢。搞久了，油了呢」。當時中國有11個大軍區，就有8個軍區進行調動。

文昭認為，將這次中共軍事高層人事調動，結合近期中國領導人習近平許久未現身、恐有健康問題的傳聞，再加上近期中國鐵道部門正處級以上幹部罕見地集體休假，恐意味著中國內政出現問題，「發生這種異常狀況，如果不是高層有混亂，對軍隊忠誠度有懷疑，那麼就是有要大規模軍事行動的徵兆了」。

中共 共軍 軍區

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