港媒：傳中共高層批示 防摜蛋「走偏」助長圈子文化

曾被讚作政商界社交利器、普通民眾益智娛樂的摜蛋撲克牌遊戲，上周遭北京市委旗下《北京青年報》接連三天發文從不同角度炮轟，嚴厲批評摜蛋已成為官員貪汙與糜爛生活的「毒彈」，年輕人「躺平文化」的變種，還助長了社會的「圈子文化」。

港媒星島日報報導，網上盛傳不少大陸國企近期要求辦公區域不准打摜蛋，要求黨員領導幹部填寫「個人自查事項報告表」，包括是否存在通過打摜蛋等方式拉幫結派、搞團團夥夥。外界紛紛猜測，官方這是要煞停摜蛋之風。

摜蛋起源於江蘇淮安，江蘇省委機關報《新華日報》旗下微信公號「江東觀潮」則發表文章護航，矛頭直指《北青報》的「宏論」，針鋒相對，言辭犀利。

文章認為，摜蛋只是不同人選擇的不同休閒方式，《北京青年報》三批摜蛋誇大其詞、論據不足、因果倒置，動輒口誅筆伐、上綱上線的思維和文風慣性，已和今天的社會環境不再相容。倡導理性、平和、寬容，才是健康社會應有的狀態。

南北官媒發生筆戰，風向不同，相當罕見，究竟是為甚麼？有眼尖的大陸網友後來發現，「江東觀潮」那篇文章突然消失了，顯示「該內容已被發布者刪除」。換言之，《北京青年報》三評並非無的放矢。

針對摜蛋在政商界火爆，有傳大陸高層曾批示，要警惕摜蛋遊戲「異化走偏」。中紀委領導其後也批示，對發現黨員領導幹部以打摜蛋為名搞「小圈子」，等違規之風要嚴肅處理，防止滋生腐敗，並且透過紀委系統向大型央企、國企發出通知，要求狠剎「摜蛋」歪風。

由於官方無意針對民間打摜蛋，沒有透過宣傳系統傳達，因此出現《新華日報》系統的不同調。