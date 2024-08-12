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積極備戰？ 共軍東部戰區密集發布登陸演練訊息
解放軍東部戰區微信公眾號12日發布消息稱，近日，共軍第73集團軍某旅兩棲裝甲分隊在東南某海域展開高強度戰術綜合演練，全面檢驗官兵訓練質效，錘煉勝戰本領。
這則題為「兩棲尖兵，出擊！」的訊息，描述東部戰區兩棲戰車演練搶灘登陸過程，並指演練結束後官兵立即召開「復盤會」，「研究改進措施，探索完善訓法戰法，為鍛造敢打必勝的兩棲尖刀加鋼淬火」。文章最後並稱，「『兩棲尖兵』，時刻準備戰鬥」。
中共東部戰區微信公眾號本月6日也曾發布消息指出，第73集團軍某旅組織海上戰鬥射擊演練，「通過對不同距離、多種性質的靶標射擊，檢驗車組協同打擊質效，錘煉兩棲裝甲分隊海上作戰能力」。
文章表示，兩棲裝甲車海上實彈射擊十分考驗車組的協同能力。此次訓練採取向前射擊、向翼側射擊等多種射擊方式，對車組成員提出了更高要求。
東部戰區稱，此次戰鬥射擊演練嚴格按照大綱要求，將海上對固定目標和運動目標射擊等多項內容，全部納入戰鬥射擊範圍，有效錘煉官兵勝戰本領。
不過這兩則訊息均為提及演練的具體日期。
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