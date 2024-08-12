澳門特首選舉10月中舉行 人選待公布

澳門行政長官（特首）選舉預定今年10月13日舉行，現任特首賀一誠先前傳出健康問題，是否參選受到關注。澳門立法會前議員吳國昌說，正式參選人仍有待公布。

澳門當局今天公布了特首選舉日期。與此同時，當地剛選出特首選舉委員會委員，400名委員將於年底負責選出特首。

澳門特首任期5年，可連任一次，由於澳門不存在西方式的反對黨民主選舉模式，因此，外界此前都預期現任特首賀一誠將會連任，這也是北京「控制」下的自然結果。

不過，近兩個月來，澳門及香港卻傳出賀一誠健康「出問題」，開始質疑他能否連任。其後，澳門新聞局發布消息，指賀一誠在休假期間進行了體檢和接受診療，目前健康情況良好。

對於賀一誠會否參選連任，吳國昌今天接受中央社記者電話訪問時說，目前大家都不知道，這有待賀一誠或北京方面的正式公布。

他認為，賀一誠和北京方面應該曾討論過連任事宜，且已有共識，只是暫時不透露，待某天才公布，而他估計，有關方面應於9月中以前公布賀一誠是否參選。

被問到賀一誠是否真的如外界流傳健康「出問題」，吳國昌說：「都有可能，官方也指賀一誠曾進行體檢和接受診療」。