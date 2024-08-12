自信接受半島電視台採訪 中國智庫官員成笑柄

曾任鄧小平翻譯的中國智庫主管高志凱，近日參加半島電視台節目時，秉持一貫中國大外宣的立場回應有關台灣、西藏和新疆等議題，明顯對主持人犀利提問無法招架，影片在網路上被熱傳。談到前中國外長秦剛時，他還語出驚人稱「你永遠不會再見到他」。

英國記者哈山（Mehdi Raza Hasan）近日在半島電視台英語節目訪談中國與全球化智庫副主任高志凱。高志凱1980年代在中國外交部任職時，曾任已故領導人鄧小平的翻譯。他經常在電視上擔任評論員，為中國官方護航。

哈山質疑中國增加在台海軍演及對台網路攻擊，是正準備入侵台灣。他並對「統一」話題表示，台灣人在過自己的生活，為什麼要對台灣如此執著、不讓台灣保持現狀？

高志凱說了中國官方有關捍衛主權和領土完整的論述後，主持人問：「即使他們不願意成為你的一部分？台灣只有12%的人說想和中國統一。」高志凱稱「一個中國政策並不取決於台灣人民」，主持人回應：「你是說你不在乎他們怎麼想？」

高志凱還說，統一後台灣人都必須表忠。他在節目上散布錯誤與爭議訊息，指1945年日本在二戰投降後，「台灣很多人來自日本…他們現在占台灣人口的10%左右…那些死忠的台獨分子包括一些日裔台灣人」，並說：「統一之後，每個台灣人都必須做出承諾：他們是否承認只有一個中國，台灣是中國的一部分。那些承諾支持一個中國政策的人才是本地公民。」

談到新疆人權議題，哈山引述報告說，至少有50萬名維吾爾人被關押在集中營，相當於5%的維吾爾成年人口，這是世界上最高的監禁率之一。

現場一名維吾爾族人權律師提問，說自己的哥哥2016年在中國曾被譽為科技界新星、邀請至國家級晚宴，但突然被拘留後就消失了，而且沒有經過審判，中方的說法是「煽動種族歧視」。她強調哥哥沒有支持獨立，被關8年後，不久前才第一次見到父母，「你們的法治是個笑話」。

高志凱把問題導向「維吾爾族社區裡有極端分子想要疆獨」，還強調相比於美國的關達那摩監獄，新疆是「和平穩定」的地方。對於主持人念出聯合國報告中維吾爾人自述遭刑求的情況，他不承認地說：「你是在說伊拉克戰爭吧。」

另一名現場的英國籍維吾爾人說，2017年起，中國政府在高度監控的集中營關押了超過300萬人。他問：「中國政府在隱藏甚麼？為什麼我們不能和家人自由通話？」他已經7年沒有和在新疆的母親通話。

高志凱重申自己把維吾爾人當成兄弟姊妹，但強調「有一個條件，維吾爾人必須承認新疆是中國的一部分」，還對這名觀眾喊話：「告訴你的朋友堅持一個中國政策」主持人表情不可思議的表示：「他只是想和家人通話而已！…一個82歲的老太太對中國也是威脅嗎？」

高志凱歡迎哈山跟他一起到新疆看看，哈山說：「我不想陪伴，我想自由的去。」高坦言這不是他能決定的。

被問到中國人有沒有言論自由去批評習近平，他在一連串逼問後坦言「每個國家都有不同的敏感處」，並稱中國人可以批評政府，「如果是正面的、建設性的建議」引來主持人大笑。

哈山稱中國國家主席習近平是一名獨裁者，不但取消任期限制，連任時沒有任何反對票，還把自己名字寫入憲法、要學童學習習近平思想等。

高志凱稱「習近平不會是個終身主席，將會出現一個時間期限」，對於沒有反對票，他稱習近平確實贏得了全體人民和全黨的尊重，主持人則說：「你說是尊重，我說是恐懼。」

他還反過來批評英國的政治體制，「8年時間出現6個首相」，主持人則回應至少他可以在白金漢宮前舉行大型集會抗議，每個英國公民也都可以在選舉中有選擇。

面對高志凱的辯解，哈山說，所有的人都知道習近平加強了中央集權，現在沒有法律能讓他退出任期，他想要當一個獨裁者，「為什麼我們在假裝不是這樣？」他還鼓勵高志凱不妨就直接說「中國是獨裁但是管用」。

前中國外交部長秦剛落馬的過程，讓許多人瞠目結舌，從健康問題到被免職，自2023年6月以後他就消失在人們的視野中，3個月後時任國防部長李尚福也消失了。哈山說，想像如果是美國國務卿布林肯或國防部長奧斯汀失蹤了，沒人知道他們在哪裡，這可不正常。

高志凱對此宣稱「這說明中國毫不留情地對待腐敗問題」，他稱「秦剛因腐敗丟了工作」，被逼問秦剛人究竟在哪，他說：「在中國某個地方，你永遠不會再見到他。」

哈山最後問道，在北京，有可能舉辦像這樣一個電視節目，讓觀眾自由發問且不會被威脅嗎？可以批評習近平、批評政府、向你提問、聊聊維吾爾人，在北京可以嗎？

高志凱說：「在中國，不要批評我們的主席，除非你提出正面的建設性建議。批評不是唯一的目的，帶有建設性提議的批評才是更好的言論自由。」主持人則表示，言論自由就是這個節目珍惜的目的。