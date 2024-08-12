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河北唐山反腐 過去4個月已有10名省管幹部落馬

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
河北省委統戰部常務副部長和春軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。（圖／取自光明網）
河北省委統戰部常務副部長和春軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。（圖／取自光明網）

大陸河北省唐山市反腐行動持續，過去四個月已有十名省管幹部落馬。中共河北省紀委監委網站11日晚間通報，唐山市委常委、宣傳部部長李麗和河北省委統戰部常務副部長和春軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。這是22年「6.10」唐山燒烤店打人事件及多起重大惡性事件後，唐山最大規模的官員落馬受查。

公開資料顯示，今年54歲的李麗是河北省唐山市古冶區人，曾任唐山市糧食局局長、唐山市文化廣電和旅遊局局長、唐山市委組織部常務副部長等職，2021年出任唐山市委常委、宣傳部部長。

今年56歲的和春軍是河北樂亭人，曾先後擔任過唐山市豐潤區委常委、常務副區長，唐山市豐潤區委副書記、區長，唐山市開平區委書記等職。2017年，他出任唐山市人大常委會副主任，2020年轉任滄州市委常委、常務副市長，2023年升任河北省委統戰部常務副部長。

查閱河北省紀委監委網站消息，從4月5日起至今，唐山市已有十名省管幹部被查。

唐山市副市長李建忠4月5日通報被查；唐山市人大常委會副主任、遷西縣委書記李貴富4月9日官宣被查；唐山市人大常委會原主任郭彥洪和唐山市人大常委會黨組書記、主任楊潔，則分別在4月30日和5月21日被通報落馬。

河北省發展和改革委員會副主任韓國強、唐山師範學院黨委原書記孫貴石、唐山市副市長郝志軍、唐山市委常委侯旭，分別在5月31日、6月6日、6月28日和7月1日宣告被查。

唐山市委常委、宣傳部部長李麗，因涉嚴重違法違紀，已被調查。（圖／取自光明網）
唐山市委常委、宣傳部部長李麗，因涉嚴重違法違紀，已被調查。（圖／取自光明網）

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