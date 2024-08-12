富智康聚焦AI機器人低軌衛星 下半年業績看佳

鴻海旗下富智康預估，今年銷售恐大幅下跌，下半年業績可較2023年同期改善，新產品人工智慧機器人持續進展，積極布局低軌衛星產業，提供零組件和系統整合方案。

展望今年營運，富智康在日前公布的中期自結業績預估，今年銷售額可能較2023年大幅下跌，但透過削減開支、提高效率及維持財務彈性，預期下半年業績與上半年及2023年同期相比，將有所改善，不過也須留意宏觀環境可能仍存在不確定性，消費者需求若持續疲弱，對富智康復甦將產生影響。

在新產品業務方面，富智康表示，持續拓展汽車電子、機器人、人工智慧及新一代通訊技術，其中車用電子從控制元件擴展到車載解決方案；人工智慧機器人方案獲得海外客戶認可，已多次討論實施項目；富智康也與同步軌道和低軌衛星（GEO-LEO）營運商合作，提供相控陣列天線（Phased array antenna）。

富智康今年上半年營收18.95億美元，較2023年同期26.76億美元減少29.2%。上半年虧損3157.8萬美元，較去年同期虧5001.6萬美元收斂。

今年上半年富智康前5大客戶占營收比重達85.3%，其中，鴻海和轉投資的日本夏普（Sharp）營收占比，分別為22.6%及5.63%。今年上半年來自鴻海集團的營收占比約30.79%。