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分析指北京打擊摜蛋 官民分開處理

中央社／ 香港12日電

中國官方最近掀起打擊紙牌遊戲「摜蛋」的風向，但有分析指出，在這一波行動中，北京當局的做法是官民分開，矛頭針對官場，民間則無意打壓。

「摜蛋」是起源於大陸社會的一種紙牌遊戲，近年發展迅速，並在官場流行，有人批評，這種紙牌遊戲已成為大陸官場結黨貪腐及年輕人「躺平」的玩意。

上週，中共北京市委旗下的北京青年報接連3天發文，批評「摜蛋」已成為官員貪污與靡爛生活的「毒彈」，年輕人「躺平文化」的變種，還助長了社會的「圈子文化」。

與此同時，網上流傳不少大陸國企近期要求辦公區域不准打「摜蛋」，黨員領導幹部需要填寫「個人自查事項報告表」，包括是否存在通過打「摜蛋」等方式拉幫結派。

外界為此猜測，北京中央是要叫停「摜蛋」之風。

但星島日報今天刊文指出，在北京青年報強烈批評「摜蛋」之風後，江蘇省委機關報新華日報旗下微信公號「江東觀潮」近日卻發文唱反調，認為「摜蛋」只是不同人選擇的不同休閒方式，又指北京青年報的批評誇大其詞、論據不足、因果倒置，動輒口誅筆伐、上綱上線的思維和文風慣性，已和今天的社會環境不相容。

「江東觀潮」的文章表示，理性、平和、寬容，才是健康社會應有的狀態。

但據指出，「江東觀潮」的文章很快就消失了，顯示「該內容已被發布者刪除」。

文章分析，大陸官媒對打擊「摜蛋」立場之所以出現南北不同調，主因是北京官方打擊「摜蛋」是官民分開。

文章表示，北京青年報的批評並非無的放矢，中共中紀委領導已批示，對發現黨員領導幹部以打「摜蛋」為名搞「小圈子」等違規之風，要嚴肅處理，並透過紀委系統向大型央企、國企發出通知，要求勒停「摜蛋」歪風。

但北京官方無意針對民間打「摜蛋」，因此，沒有透過宣傳系統傳達相關政策立場，才會出現新華日報系統的不同調。

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