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專家指北京當前反腐重點在省部級或以下

中央社／ 香港12日電

有分析指出，在中共20屆三中全會之後，北京當局繼續打貪反腐，且重點是省部級或以下官員。

星島日報今天報導，今年以來，北京官方依然保持高壓反腐，多個地方出現「塌方式腐敗」，而在三中全會之後，以中共廣東惠州市前市委書記陳奕威為首的市委領導班子，10名市委常委之中，至少有7人落馬，貪腐率達7成，而且連續3任惠州市長落馬。

此外，貴州省會貴陽市長馬寧宇近日被調查，貴陽已有連續4任市長落馬。

報導表示，有大陸網友留言，指「（惠州）同屆市委常委10個人進去了7個，3任市長前腐後繼，還不算拔出蘿蔔帶出來的泥，這個地方的腐敗實在是怵目驚心」。

對於惠州及貴陽先後有官員落馬，香港的中國問題分析家劉瀾昌今天向中央社記者表示，中共總書記習近平上台之初即展開打貪反腐工作，最初重點是最高層的政治局及軍委等，比如前軍委副主席郭伯雄等。

近幾年，北京中央的打貪反腐重點是省部級或以下，連退下來官員也要查。

劉潤昌表示，在省部級或以下官員，貪腐問題仍然存在，因為市場誘惑力太大，所貪金額不時以人民幣億元計算，比如賣地所得。

他說，相信北京方面的打貪反腐工作不會停，因為習近平已說過，「反腐永遠在路上」。客觀上，大陸省級官員權力很大，卻沒有西方式的監管，比如反對黨和輿論，僅靠中共黨內監管，權力加上市場誘惑，貪腐問題難以解決。

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