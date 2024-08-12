王毅與伊朗外長通話：支持伊方依法捍衛主權和民族尊嚴

伊朗與以色列的戰爭一觸即發，大陸外交部長王毅周日與伊朗代外長巴蓋里通話時表明，中方支持伊方維護地區和平穩定。特別是支持巴勒斯坦恢復民族合法權利。中方堅決反對並強烈譴責暗殺行為，認為這種做法嚴重違反國際關係基本準則，嚴重侵犯伊朗主權安全和尊嚴，直接破壞加薩停火談判進程，衝擊地區和平穩定。

據大陸外交部官網消息，中國大陸外交部長王毅11日應約同伊朗代外長巴蓋里通電話。王毅說，伊朗是有重要影響的地區國家，中伊是全面戰略伙伴。中方始終從戰略高度和長遠角度把握推進中伊關係，願同伊朗新政府一道，繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，穩步推進各領域務實合作，堅定不移推動兩國關係健康發展，不斷為中伊全面戰略伙伴關係增添新內涵。

王毅表示，歡迎伊方積極參與中方作為上海合作組織輪值主席國主辦的活動，做強做實這一新型國際組織。願同伊方在金磚國家機制框架內加強合作，進一步提升「全球南方」發言權和影響力，推動國際治理朝著更加公正、合理的方向發展。

王毅強調，中方在中東事務上一貫主持公道正義，支持各方維護自身正當權益，特別是支持巴勒斯坦恢復民族合法權利。中方堅決反對並強烈譴責暗殺行為，認為這種做法嚴重違反國際關係基本準則，嚴重侵犯伊朗主權安全和尊嚴，直接破壞加沙停火談判進程，衝擊地區和平穩定。

王毅認為，當務之急是國際社會應形成合力，敦促衝突各方切實執行安理會有關決議，為儘快實現加薩全面永久停火創造條件，並表明中方支持伊方依法捍衛主權安全和民族尊嚴，支持伊方努力維護地區和平穩定，願同伊方保持密切溝通。

根據中方新聞稿，巴蓋里說，伊朗總統佩澤希齊揚堅定致力於發展伊中關係，確保兩國關係不受國際地區形勢變化影響。伊方願同中方就國際地區事務加強協調，賦予伊中關係更豐富的戰略內涵。

雙方重點就中東局勢交換意見。巴蓋里介紹了伊方對哈馬斯領導人哈尼雅遭暗殺的立場和對地區局勢的看法，強調伊方將堅決捍衛國家主權、安全和領土完整，同時致力於維護地區安全穩定，並也感謝中方在巴以衝突問題上秉承公正立場，期待中方為緩和局勢、促進中東安全發揮更大作用。