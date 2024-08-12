中菲互控軍機挑釁 南海爭端升高

中菲南海爭端再度升高，共軍南部戰區十日晚間公布，菲律賓空軍一架NC-212型機八日「非法闖入」黃岩島空域，干擾中方正常演訓活動，中方依法進行識別查證、跟蹤監視、警告驅離。菲律賓軍方發出聲明，指控中方軍機抵近並在菲軍機巡邏路徑上投放照明彈，作出危險行為，干擾菲方合法飛行行動。

有外電報導，這是菲律賓總統馬可仕二○二二年上任以來，首次指責中國大陸軍機的危險行為，而不是海軍或海警隊船隻。過去幾個月來，菲律賓已多次就中國大陸船隻干擾其海上補給任務的舉措向北京抗議。

共軍南部戰區十日晚間透過微信公眾號發布，菲律賓空軍一架NC-212型機八日不顧中方反覆警告，「執意非法闖入中國南海黃岩島空域」，干擾中方正常演訓活動。共軍南部戰區組織海空兵力，依法進行識別查證、跟蹤監視、警告驅離，現場操作專業規範、正當合法。中方並正告菲方，立即停止侵權挑釁、歪曲炒作，重申對黃岩島及其鄰近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。

綜合路透等外電報導，菲律賓軍方十日發出聲明，一架菲律賓空軍NC-212螺旋槳飛機八日上午在斯卡伯勒淺灘（中方稱黃岩島）附近空域巡邏時，兩架中國軍機抵近並在菲軍機巡邏的路徑上投放照明彈，作出危險行為。聲明指出，事件中沒有菲律賓人員受傷，並已向菲外交部通報。

菲律賓武裝部隊總司令布勞納（Romeo Brawner）指責，中國軍機干擾菲律賓合法的飛行行動，違反有關航空安全的國際法，在菲律賓海域內執行海上安全行動的人員生命受到威脅。

共軍南部戰區此前公布，七日位於黃岩島附近海空域組織「聯合戰巡」，檢驗戰區部隊偵察預警、快速機動、聯合打擊能力，聲稱，一切攪局南海、製造熱點、破壞和平穩定的軍事活動，盡在掌握之中。