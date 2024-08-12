菲律賓、越南海警演習 學者：劍指北京

菲律賓與越南日前舉行首次海警聯合演習後，菲律賓海岸警衛隊將派遣一艘艦艇前往越南，開展更多海上行動。對於菲越強化合作，中共官方僅低調回應。大陸學者認為，菲越兩國相關合作明顯針對北京，且會逐步加強；中方反應較為克制，主要是因為越南。

菲律賓海岸警衛隊九日發布，肯定越南派遣海岸警衛隊艦艇前往馬尼拉進行首次港口訪問的善意作為，並稱計畫在今年晚些時候派遣一艘艦艇前往越南，加強合作，測試海上執法和搜救行動的協作能力。

綜合外電報導，菲越兩國海警日前舉行首次聯合演習，內容包括消防、救援和醫療響應模擬演練等。菲越兩國與中國大陸在南海都有主權糾紛，儘管如此，菲律賓海岸警衛隊發言人巴利洛說，演習表明菲越兩國可以合作。

越通社報導，聯合演習重申越南當局在促進經濟發展的同時，也能維護主權、確保安全和維持國家海域秩序的一貫政策。

中國智庫「南海戰略態勢感知計劃」主任胡波則分析，越南與菲律賓毫無疑問會在南海問題上加強合作，甚至不排除兩國按照南海仲裁案二○一六年的裁決結果進行畫界談判。一位不具名的大陸學者則說，中菲之間的海上摩擦不斷，對彼此的態度都很強硬，菲越海警這次聯合演習和加強合作，中方的反應卻相對克制，主要是因為越南和中越關係。