「0首付」購房現象再現 陸多地方政府緊急發文示警風險

房市持續低迷，有陸媒指出，近期，在包含廣州、江蘇、河南等地再度出現購房「零首付」宣傳，多個社群平台中出現不少房仲以購房者口吻發出「零首付拿下人生第一套房」等文章，以吸引流量。而此舉也引發大陸多個地方政府的高度關注，並明確發出警告指出「零首付」的背後財務風險與壓力。機構認為，實際效果「0首付」為「噱頭」，在促成交易方面效果並不佳。

中國證券網指出，此輪「零首付」購屋的操作模式主要有，「高評高貸」即開發商或房產仲介虛增房產售價，使購屋合約價格高於實際成交價格，從銀行取得額外貸款來支付頭期款；與金融機構合作，替客戶申請信用貸款作為首付款，實現「自己不掏一分錢就買房」。

然而，報導稱，實際上，「零首付」購屋背後存在多重風險。對於尚未批貸的購屋者，可能面臨著無法批貸的風險。同時，對於已經發生的違規貸款行為，也可能面臨被提前解除貸款合約，要求購房人提前全額還款的風險。

由於相關消息在大陸網路上掀起巨大議論，這也引來大陸官方注意，多個地方政府官方如廣西南寧與河南鄭州等地因此相繼發出明確警告「零首付」風險的文章提醒。

南寧市住房及城鄉建設局表示，「零首付」購屋不僅可能增加購屋者的還款壓力，還潛藏著金融風險及法律風險。這種購屋模式由於缺乏首付此緩衝，使得貸款人直接承擔全部房價的債務，一旦市場波動或個人經濟狀況發生變化，將面臨較高的違約風險。

而鄭州市則透過官方平台「鄭州發布」進一步詳細闡述「零首付」購屋可能帶來的五大風險警示：首先是購屋者可能會因缺乏首付而承受更大的財務壓力，從而增加貸款違約的可能性；二是銀行和其他金融機構面臨更高的壞帳風險；三是房地產市場可能因這種高槓桿操作而變得不穩定；四是購屋者可能陷入複雜的法律糾紛，特別是在開發商未能按時交房或房屋品質有問題的情況下；五是「零首付」可能成為某些不良開發商吸引買家的手段，掩蓋了專案本身的財務或法律問題。

中國商報引述克而瑞分析師稱，「0首付」活動並不表示「一分錢首付都不出即可購房」，此類活動可分為開發商墊付首付、透過消費貸等方式支付首付以及「高評高貸」三種操作方式，由於這些操作是否合規有待商榷，因此容易被叫停。從實際效果來看，這類行銷活動多以「0首付」為「噱頭」，在促成交易方面效果並不佳。

另，有業內人士則提醒，借助高評房屋價格等違規行為實現「0首付」購房，不僅會增加購屋者貸款利息及抵押貸款月供還款負擔，屬於「騙貸」行為，若銀行在審批環節發現異常將不會批准貸款，並對購屋者個人信用造成負面影響。