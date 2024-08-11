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2024兩岸關係研討會將登場 主打民族認同牌

中央社／ 北京11日電

北京連番祭出「反獨」措施之際，國台辦旗下智庫主辦的2024年兩岸關係研討會17日將在山東青島登場，主打民族認同牌，主題是「鑄牢民族認同 共促民族復興」。

兩岸關係研討會為年度會議，由中國國務院台灣事務辦公室所屬研究機構「海峽兩岸關係研究中心」主辦，參加人士包括兩岸學者專家、有關人士及北京涉台官員，議程包括主題發言和分組討論。

總統賴清德上任以來，北京繼6月公布俗稱「反獨」22條的「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」司法文件後，涉台主管機構國台辦近日又在官網設立「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目，引發台灣朝野同聲批評。值此之際，這項大型官方對台研討會更受關注。

相較於2023年的主題「兩岸關係與民族復興」及2022年的「把握歷史大勢 共謀民族復興」，今年研討會繼續主打民族牌，主題是「鑄牢民族認同 共促民族復興」，顯示北京在重手「反獨」的同時，在軟的一面持續所謂「兩岸融合發展」策略。

在訴諸民族牌之下，大陸涉台官員和學者如何回應兩岸關係所涉問題是外界觀察重點。

對台工作經歷逾30年的大陸海協會副會長孫亞夫去年在研討會接受台媒訪問時曾強調，「戰爭與和平不是簡單的問題，不是輕易就動手了，而是有原則界線，若走『台灣法理獨立』，就是過了紅線」。

孫亞夫當時說，即使兩岸關係前途多舛，中國大陸也不會輕易放棄和平統一政策，也就是不放棄交流合作，但同時也絕不承諾放棄使用武力。

北京 台獨 國台辦

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