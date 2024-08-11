快訊

奧運拳擊／林郁婷5：0擊退塞琳梅塔 奪我國本屆第二金

奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸駐美大使謝鋒：中美交流不止步

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

美國加州聖地牙哥動物園八日首次對外展示大貓熊雲川和鑫寶，這也是時隔廿一年再有大貓熊來到美國。大陸駐美大使謝鋒強調，兩隻大貓熊的來到美國，「傳遞了明確、重要信號，即兩國人文交流和地方合作不會止步」。他表示，「希望大家像關心大貓熊一樣關心中美關係」。

據大陸駐美大使館微信公眾號消息，謝鋒於七日接受美國全國廣播公司聖地牙哥台採訪時指出，大貓熊是中美民間友好的使者，這始於一九七二年美國總統尼克森的破冰之旅，遠遠早於一九七九年雙方建交。大貓熊「為中美關係發展做出獨特貢獻」。

謝鋒強調，去年十一月大陸國家主席習近平在舊金山宣布，願繼續同美國開展大貓熊保護合作，「不到一年時間，兩隻大貓熊如約而至」。

雲川和鑫寶今年六月底抵達加州，此前在美國的大貓熊數量因租約期滿返回大陸而不斷減少。謝鋒提到，「很多美國朋友擔心受當前政治氣候的影響，美國會不會出現自一九七二年以來首次沒有大貓熊的情況」，他也表態，「希望大家像關心大貓熊一樣關心中美關係，像珍惜大貓熊一樣珍惜中美人民之間的友誼」。

謝鋒並在聖地牙哥動物園「熊貓嶺」開幕式上表示，今年恰逢雙方建交四十五周年，雲川和鑫寶的到來傳遞了明確、重要信號，「中美大貓熊保護合作不會斷檔，兩國人文交流和地方合作不會止步，中美人民友好的大門一經開啟就不會關閉」。

此外，大陸駐美國使館九日也舉辦慶祝雙方建交四十五周年青年音樂會，其駐美公使井泉表示，舊金山拜習會後，在雙方共同努力下兩國人文交流熱度不斷升溫，上半年已有七千兩百名美國青年學生訪問中國大陸，他指出歡迎大家積極參與各類青年交流合作項目，響應習近平提出的「五年五萬」（五年邀請五萬青少年到大陸交流學習）倡議，推動中美關係持續穩定發展。

美國 貓熊

延伸閱讀

巴黎奧運／閉幕式H.E.R.將獻唱美國國歌 賽事尾聲4大重點一次看

時隔21年...大熊貓重返加州 陸駐美大使：友誼大門一旦打開將不會再關閉

美大使：墨國毒梟贊巴達「違背意願」赴美被捕

中國反興奮劑中心反擊 玉淵譚天：總會有算總帳的一天

相關新聞

陸譴責美運動員「有興奮劑產業鏈」

巴黎奧運接近尾聲，大陸在部分游泳項目奪金打破了美國長期稱霸的局面，泳池畔的興奮劑議題也意外成為中美關係另一個新的激烈爭執...

兩岸七夕返親節 新黨主席：修補情感意味濃

七夕前後，大陸舉辦不少兩岸婚姻相關活動，其中第八屆海峽兩岸七夕「返親節」昨晚在大陸福建省晉江市金井鎮圍頭村浪漫登場。這是...

觀察站／兩岸冷暖 金馬先知

曾是兩岸烽火最前線的金門與馬祖，最能直接感受到兩岸關係的冷熱。兩岸關係穩定，金馬是交流第一線；兩岸一旦陷入敵對關係，金馬...

陸駐美大使謝鋒：中美交流不止步

美國加州聖地牙哥動物園八日首次對外展示大貓熊雲川和鑫寶，這也是時隔廿一年再有大貓熊來到美國。大陸駐美大使謝鋒強調，兩隻大...

兩岸觀策／兩岸要避免掉入「不可逆」困局

觀察兩岸關係，最近有兩個事件令人憂心，表面上是兩岸當局的再次過招，但留下的後遺症不小，甚至可能使得兩岸對抗走向愈來愈「不...

大陸圍頭七夕「返親節」浪漫登場 金門組團參加修補兩岸關係

大陸福建省晉江市圍頭村每年農曆七夕辦「返親節」，第八屆海峽兩岸七夕返親節今天晚間在晉江市金井鎮圍頭村浪漫登場，有別以往安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。