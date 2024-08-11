觀察站／兩岸冷暖 金馬先知

曾是兩岸烽火最前線的金門與馬祖，最能直接感受到兩岸關係的冷熱。兩岸關係穩定，金馬是交流第一線；兩岸一旦陷入敵對關係，金馬的觀光、漁業則首當其衝。

近期從「○二一四」陸船翻覆案、胡姓釣客獲釋，乃至澎湖籍漁船「大進滿八十八號」後續處理，再到大陸七名團客九日赴馬祖旅遊，緊繃的兩岸關係也在金馬出現和緩跡象。

多位長期研究兩岸關係的學者觀察，大陸對台灣是「既反獨又交往」，也就是「反獨要動起來，融合發展也要動起來」，北京當局的思考是：「對和平統一有利的事情就會做」，其中拉攏金馬民心尤其是重要工作。

昨天是農曆七夕，福建晉江圍頭村循例辦「返親節」，金門議長洪允典、紅十字會金門分會會長洪國正、總幹事呂忠飛、新黨主席吳成典等金門要角齊聚，是○二一四陸船事件落幕後雙方再次互動，頗有修復雙邊情感的意味。

金門與福建圍頭間的互動和情誼向來深厚，圍頭甚至被稱為「金門女婿村」，兩地通婚頻繁，金門有數百名來自圍頭的新住民，而○二一四陸船事件不幸罹難的兩名漁民即來自圍頭。

金門與對岸不僅通婚頻繁，如今更「共飲一江水」，自二○一八年八月五日正式通水後，五年來，福建已累計向金門供水逾兩千八百萬噸。金門自來水廠日常供水，約七成來自福建晉江。

從九日福建團客到訪馬祖，再到昨天圍頭盛大舉辦的七夕返親節，面對兩岸當前僵局，雙方或許都更需要金馬來扮演一個緩衝的角色。