陸譴責美運動員「有興奮劑產業鏈」

巴黎奧運接近尾聲，大陸在部分游泳項目奪金打破了美國長期稱霸的局面，泳池畔的興奮劑議題也意外成為中美關係另一個新的激烈爭執戰場。繼官方聲明後，大陸官媒央視旗下媒體發文透露，國際檢測機構坦承媒體對大陸游泳隊的報導的確導致後者在奧運前的「額外檢測」，文章更指出，興奮劑在美國存在完整產業鏈，促使美國體育界用藥風氣愈演愈烈，「這樣的行為，總會等到算總帳的一天」。

路透日前披露美國反興奮劑機構多年來一直允許使用興奮劑之運動員參賽，引起大陸不少反應。大陸反興奮劑中心八日要求對美國反興奮劑機構「掩蓋興奮劑違規案件」開展獨立調查，並批評美國政府「雙標」，經立法賦予「長臂管轄權」，如二○一九年通過「羅琴科夫反興奮劑法」後調查「中國運動員藥檢呈陽性」事件。

央視旗下「玉淵譚天」昨日發文稱，針對大陸反興奮劑中心的聲明及美國在巴黎奧運前以興奮劑為由企圖剝奪大陸隊員參賽資格，玉淵譚天向國際檢測機構詢問，對方表示媒體對大陸游泳隊的報導，的確導致大陸游泳隊奧運前的「額外檢測」。

玉淵譚天整理過去廿多年資料，指出興奮劑在美國「存在完整產業鏈」。美國大多數職業聯盟或美國大學生體育協會，均未簽署「世界反興奮劑條例」，便有包庇興奮劑的基礎。美國政府還在賽場上以國家力量幫助運動員「免檢」。

如美國奧委會藥物控制項目的前主任埃克薩姆坦承，任期最後三年有十八人在奧運選拔賽中藥檢呈陽性，但是仍參加奧運；此外，俄羅斯通訊社披露的一份文件顯示，美國運動員申請「用藥豁免權」人數是其他國家的十餘倍。

文章最後強調，在產業鏈上，部分美國運動員、政府、監管機構與醫藥公司「通過深度的利益綁定，促使美國體育界用藥風氣愈演愈烈」，「這樣的行為，總會等到算總帳的一天」。