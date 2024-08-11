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兩岸七夕返親節 新黨主席：修補情感意味濃

聯合報／ 記者蔡家蓁／晉江報導
新黨主席吳成典出席圍頭七夕「返親節」備受禮遇，是少數安排上台致詞的貴賓。記者蔡家蓁／攝影
新黨主席吳成典出席圍頭七夕「返親節」備受禮遇，是少數安排上台致詞的貴賓。記者蔡家蓁／攝影

七夕前後，大陸舉辦不少兩岸婚姻相關活動，其中第八屆海峽兩岸七夕「返親節」昨晚在大陸福建省晉江市金井鎮圍頭村浪漫登場。這是今年二月陸船翻覆案後首度「返親節」，而有別以往安排一連串政治人物致詞，今年僅安排新黨主席吳成典代表談話，其他全是歌曲演唱、兩岸夫妻故事分享等活動。

值得注意的是，○二一四陸船翻覆案的二名罹難漁民都是來自圍頭，今年是案件發生後首次舉辦「返親節」，包括金門議長洪允典、紅十字會金門分會會長洪國正、總幹事呂忠飛、新黨主席吳成典等金門要角齊聚，雙方再次互動，頗有修復情感意味。

吳成典受訪時表示，這趟來訪就是要修補雙方關係，他說當初答應出席時，事件還沒落幕，圍頭與金門兩地情感深厚，不會因為一些政治事件，影響雙方長久的情感。

他認為，陸船事件協商過程是海委會主委管碧玲姿態拉太高，白白浪費五個多月，金廈門空域海域接近，難免會有越界情況，只要彼此有默契，情況應該不會太棘手。

昨晚的聯歡會也設計「亮燈儀式」，邀請吳成典、大陸福建省婦聯、福建省台辦、泉州市等各界領袖，和觀眾一起點燃一盞心型燈，活動亮點則是請來台灣情歌王子熊天平、楊洋夫婦，演唱「火柴天堂」等膾炙人口歌曲。

海峽兩岸七夕返親節創辦於二○一○年，每兩年一屆，至今已辦八屆。返親節活動選在圍頭村，圍頭與金門僅距離五點二公里，半個多世紀以來，當地見證兩岸從硝煙對峙到和平的轉變；全村共有一四八對兩岸夫妻，是名副其實的「兩岸通婚第一村」，金門首位陸籍新住民也是來自該村。

吳成典 金門

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