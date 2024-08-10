大陸圍頭七夕「返親節」浪漫登場 金門組團參加修補兩岸關係

大陸福建省晉江市圍頭村每年農曆七夕辦「返親節」，第八屆海峽兩岸七夕返親節今天晚間在晉江市金井鎮圍頭村浪漫登場，有別以往安排一連串政治人物致詞，今年僅安排新黨主席吳成典代表談話，其他全是歌曲演唱、兩岸夫妻故事分享、互動遊戲聯歡會形式，讓人耳目一新。

「我幾乎每屆都來參加，今年氣氛較活潑熱鬧。」51歲的圍頭新娘吳少鑫說，她今年帶著夫婿林金華來參加，兩人受訪過程互相吐槽，神情藏不住甜蜜。林金華搶著說，兩人是逛街對上眼來電，感覺很「呷意」就把她娶回家。

吳少鑫馬上還嘴說，她們家有四姐妹，其中三姐妹先後嫁到台灣淡水，台灣習俗與圍頭相近，嫁到台灣很快就適應，三位圍頭新娘、台灣媳婦，每年會相約回鄉參加返親節，也代表不忘本。

0214陸船翻覆案的2名罹難漁民都是來自圍頭，今年是案件發生後首次舉辦「返親節」，包括金門議長洪允典、紅十字會金門分會會長洪國正、總幹事呂忠飛、新黨主席吳成典等金門要角齊聚，雙方再次互動，頗有修復情感意味。

吳成典受訪時表示，這趟來訪就是要修補雙方關係，他說，當初答應出席時，事件還沒落幕，後來解決後，他覺得走一趟也是好事一樁，圍頭與金門兩地情感深厚，不會因為一些政治事件，影響雙方長久的情感。

他認為，陸船事件協商過程是海委會主委管碧玲姿態拉太高，早就該做的事，卻沒做，過程白白浪費5個多月，吳說，金門跟廈門的空域及海域接近，難免會有越界情況，只要彼此有默契，情況應該不會太棘手。

今晚的聯歡會也精心設計溫馨浪漫的「亮燈儀式」，邀請吳成典、福建省婦聯、福建省台辦、泉州市等領導，和觀眾一起點燃一盞心型燈，百盞燈火同時亮起，象徵「兩岸同胞的心此刻交融在一起」。

活動亮點是請來台灣情歌王子熊天平、楊洋夫婦，分享他們跨越海峽的愛情故事，還演唱「火柴天堂」等膾炙人口歌曲，讓聽眾如癡如醉。