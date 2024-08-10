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南海爭端再起 共軍南部戰區：菲律賓軍機闖黃岩島干擾演訓已經驅離

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍南部戰區表示，菲律賓一架軍機干擾黃岩島演訓，已被驅離。圖為2016年共軍空軍轟6K在黃岩島等島礁附近空域巡航。圖／新華社
共軍南部戰區表示，菲律賓一架軍機干擾黃岩島演訓，已被驅離。圖為2016年共軍空軍轟6K在黃岩島等島礁附近空域巡航。圖／新華社

大陸與菲律賓南海的爭端又起，共軍南部戰區表示，8日菲律賓一架軍機闖入黃岩島空域，干擾共軍「正常演訓」，經由南部戰區海空軍「警告驅離」。

共軍南部戰區10日晚間在微信公眾號發文公布上述消息，當中指出8月8日，菲律賓空軍1架NC-212型機，「不顧中方反覆警告，執意非法闖入中國南海黃岩島空域，干擾中國正常演訓活動」。

共軍南部戰區表示其組織海空兵力，「依法進行識別查證、跟蹤監視、警告驅離，現場操作專業規範、正當合法」。同時還正告菲方「立即停止侵權挑釁、歪曲炒作」。其重申大陸對黃岩島及其鄰近海域「擁有無可爭辯的主權」，「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定」。

共軍南部戰區日前才公布8月7日位於南海黃岩島附近海空域組織「聯合戰巡」，檢驗戰區部隊偵察預警、快速機動、聯合打擊能力。其強調「一切攪局南海、製造熱點、破壞地區和平穩定的軍事活動，盡在掌握之中」。

而就與菲律賓的南海相關爭端，此前大陸海警局發言人甘羽4日表示，8月3日以來菲律賓漁業與水產資源局巡邏艇和多艘漁船，先後聚集在非法滯留仙賓礁的菲海警9701號船附近海域活動，大陸海警全程依法跟監、有效管控。

甘羽強調「菲方船隻滯留仙賓礁，侵犯中國領土主權和海洋權益，違反《南海各方行為宣言》，破壞南海和平穩定」。大陸海警將一如既往在管轄海域維權執法，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

中共外事辦主任兼外長王毅7月26日才在寮國永珍東協外長會議期間與菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）會見，當時王毅就對仁愛暗沙現況表示，大陸最近就人道主義生活物資運補問題與菲方達成臨時性安排，「但關鍵是菲方別再朝令夕改、別再反覆倒退和節外生枝，否則中方必將堅決回應」。

共軍 南海 王毅 菲律賓

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