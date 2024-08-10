香港官員批媒體副刊專欄抹黑政府 稱編輯不能免責

香港保安局長鄧炳強昨天批評，有媒體在副刊刊登已離港的香港作家文章，刻意抹黑特區政府，即使媒體在專欄旁提示作品沒有意圖煽動他人對政府產生憎恨，也不能免除編輯須確保刊物公平、客觀、不偏不倚的責任。

綜合明報及香港01報導，鄧炳強9日出席「亞洲週刊」36週年酒會暨頒獎典禮致辭時，不直接點名指有媒體副刊的部分已離港專欄作家文章「以偏概全，刻意曲解政府政策或官員言行，誤導讀者」。

他又說，有文章長期在字裡行間認同「黑暴」、美化「反中亂港」或因「黑暴」而被判監的在囚人士，刻意抹黑特區政府，甚至令人憎恨或不信任政府。

鄧炳強還說，「僅在專欄旁提示作品無意圖煽動他人對政府產生憎恨，並不能免除編輯須確保刊物公平、客觀、不偏不倚的責任」。他希望媒體「不要被人利用」，成為散播混淆視聽言論的平台。

香港多家主流媒體都有副刊或刊登專欄作家的文章，如星島日報、文匯報、明報等。