快訊

奧運霹靂舞／孫振今晚出賽 一文看懂規則、賽事怎麼評分

真的缺電了嗎？桃園以北設大型數據中心一律不核供 台電回應

柯文哲政治獻金陷疑雲 名嘴再爆「KP演唱會」獲利逾77萬去向不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港官員批媒體副刊專欄抹黑政府 稱編輯不能免責

中央社／ 台北10日電
香港保安局局長鄧炳強。圖／中通社
香港保安局局長鄧炳強。圖／中通社

香港保安局長鄧炳強昨天批評，有媒體在副刊刊登已離港的香港作家文章，刻意抹黑特區政府，即使媒體在專欄旁提示作品沒有意圖煽動他人對政府產生憎恨，也不能免除編輯須確保刊物公平、客觀、不偏不倚的責任。

綜合明報及香港01報導，鄧炳強9日出席「亞洲週刊」36週年酒會暨頒獎典禮致辭時，不直接點名指有媒體副刊的部分已離港專欄作家文章「以偏概全，刻意曲解政府政策或官員言行，誤導讀者」。

他又說，有文章長期在字裡行間認同「黑暴」、美化「反中亂港」或因「黑暴」而被判監的在囚人士，刻意抹黑特區政府，甚至令人憎恨或不信任政府。

鄧炳強還說，「僅在專欄旁提示作品無意圖煽動他人對政府產生憎恨，並不能免除編輯須確保刊物公平、客觀、不偏不倚的責任」。他希望媒體「不要被人利用」，成為散播混淆視聽言論的平台。

香港多家主流媒體都有副刊或刊登專欄作家的文章，如星島日報、文匯報、明報等。

反中 專欄 香港

延伸閱讀

新冠確診連升6周 港加打疫苗 地鐵、公車又見口罩族

「時代革命」導演周冠威仍在港拍片：留這裡才感平安自由

香港性感女神溫碧霞全認了 吐露18歲少女時代私密故事

港微笑劍后江旻憓論文挨轟 鄧炳強斥攻擊者「腦殘」

相關新聞

解決中日問題成目標 日本跨黨派「日中友好議員聯盟」擬8月下旬訪陸

據日本共同社，多名相關人士9日透露，日本跨黨派的「日中友好議員聯盟」擬8月下旬訪問中國，正在展開協調。爭取與包括國家主席...

時隔21年...大熊貓重返加州 陸駐美大使：友誼大門一旦打開將不會再關閉

美國加州聖地牙哥動物園8日首次對外展示大熊貓雲川和鑫寶，是時隔21年後第一對進入美國的中國大熊貓。據美國之音報導，加州州...

香港官員批媒體副刊專欄抹黑政府 稱編輯不能免責

香港保安局長鄧炳強昨天批評，有媒體在副刊刊登已離港的香港作家文章，刻意抹黑特區政府，即使媒體在專欄旁提示作品沒有意圖煽動...

千帆星座首箭解體 300碎片激增到700 恐變太空垃圾雲

中國6日以「一箭18星」形式發射長征六號甲運載火箭（CZ6A），將「千帆星座」（獲稱中版星鏈）的首批衛星送入軌道。不過，...

中以保護之名推「網號網證」制 為何成為拙劣民主秀？

從實名制到疫情期間的訊息管控，中國不斷加大網路控制力度，如今再傳將實施網號、網證制度，引發網友疑慮。然而出聲反對的學者們...

0214陸船落幕2周 泉州人街頭巷議仍驚訝「不知賠償金這麼高」

0214陸船翻覆事件的2名罹難漁民來自大陸泉州的圍頭，兩岸談判代表在7月30日簽署共識文件，終於讓事件平息，落幕2周後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。