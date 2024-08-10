解決中日問題成目標 日本跨黨派「日中友好議員聯盟」擬8月下旬訪陸

據日本共同社，多名相關人士9日透露，日本跨黨派的「日中友好議員聯盟」擬8月下旬訪問中國，正在展開協調。爭取與包括國家主席習近平在內的中國領導人舉行會談。此舉旨在透過議員外交，為解決日中之間堆積如山的各種問題而推動政府間對話。

「日中友好議員聯盟」目前的會長是自民黨前幹事長二階俊博，據相關人士透露，議員聯盟7月透過中國駐日本大使館傳達了訪華計劃，中國8月答覆願意接受。

報導稱，預計包括二階俊博、擔任議員聯盟事務局長的自民黨選舉對策委員長小淵優子等將參加，並將在看清國內外情勢後，最終決定能否訪華。

報導稱，日方考慮在政要會談中，呼籲恢復因新冠疫情而停止的日本人在華短期逗留免簽證措施。東京電力福島第一核電廠處理水開始排放入海至24日將滿一年，中國持續全面暫停進口日本水產，預計此事也將成為議題。另外，也可能提及中國相關部門拘留日本人的事宜。

二階俊博曾在2015年率領約3,000名旅遊業相關人士訪陸，以在中國頗有人脈著稱。2019年4月，他作為時任首相安倍晉三的特使訪華，與習近平舉行了會談。

報導稱，與二階關係密切的自民黨總務會長森山裕7月訪問了北京。他向中國外長王毅遞交了二階的信函，王毅表示期待二階訪華。