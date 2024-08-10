快訊

po文解釋帶傷拚奧運不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了

大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」7年後全判絞刑 網友直呼：正義審判

公視有黑幕？前董事揭發董事會會議內容不再透明：發言「被消失」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解決中日問題成目標 日本跨黨派「日中友好議員聯盟」擬8月下旬訪陸

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
跨黨派的「日中友好議員聯盟」擬8月下旬訪問中國大陸。該團體現任會長為自民黨前幹事長二階俊博。圖為2019年4月，二階以日本前首相安倍晉三特使身分，與大陸國家主席習近平在北京會面。圖／路透
跨黨派的「日中友好議員聯盟」擬8月下旬訪問中國大陸。該團體現任會長為自民黨前幹事長二階俊博。圖為2019年4月，二階以日本前首相安倍晉三特使身分，與大陸國家主席習近平在北京會面。圖／路透

日本共同社，多名相關人士9日透露，日本跨黨派的「日中友好議員聯盟」擬8月下旬訪問中國，正在展開協調。爭取與包括國家主席習近平在內的中國領導人舉行會談。此舉旨在透過議員外交，為解決日中之間堆積如山的各種問題而推動政府間對話。

「日中友好議員聯盟」目前的會長是自民黨前幹事長二階俊博，據相關人士透露，議員聯盟7月透過中國駐日本大使館傳達了訪華計劃，中國8月答覆願意接受。

報導稱，預計包括二階俊博、擔任議員聯盟事務局長的自民黨選舉對策委員長小淵優子等將參加，並將在看清國內外情勢後，最終決定能否訪華。

報導稱，日方考慮在政要會談中，呼籲恢復因新冠疫情而停止的日本人在華短期逗留免簽證措施。東京電力福島第一核電廠處理水開始排放入海至24日將滿一年，中國持續全面暫停進口日本水產，預計此事也將成為議題。另外，也可能提及中國相關部門拘留日本人的事宜。

二階俊博曾在2015年率領約3,000名旅遊業相關人士訪陸，以在中國頗有人脈著稱。2019年4月，他作為時任首相安倍晉三的特使訪華，與習近平舉行了會談。

報導稱，與二階關係密切的自民黨總務會長森山裕7月訪問了北京。他向中國外長王毅遞交了二階的信函，王毅表示期待二階訪華。

日本 王毅 習近平 自民黨 議員

延伸閱讀

能調停俄烏戰爭？烏克蘭邀王毅訪問 學者：烏立場軟化是出訪好時機

大陸斡旋俄烏：「六點共識」已得到110多國積極回應

新面孔…陪習近平見外賓 國家主席辦主任韓世明亮相

中共八一建軍前夕 習近平：建設穩固的邊海空防

相關新聞

解決中日問題成目標 日本跨黨派「日中友好議員聯盟」擬8月下旬訪陸

據日本共同社，多名相關人士9日透露，日本跨黨派的「日中友好議員聯盟」擬8月下旬訪問中國，正在展開協調。爭取與包括國家主席...

時隔21年...大熊貓重返加州 陸駐美大使：友誼大門一旦打開將不會再關閉

美國加州聖地牙哥動物園8日首次對外展示大熊貓雲川和鑫寶，是時隔21年後第一對進入美國的中國大熊貓。據美國之音報導，加州州...

0214陸船落幕2周 泉州人街頭巷議仍驚訝「不知賠償金這麼高」

0214陸船翻覆事件的2名罹難漁民來自大陸泉州的圍頭，兩岸談判代表在7月30日簽署共識文件，終於讓事件平息，落幕2周後，...

千帆星座首箭解體 300碎片激增到700 恐變太空垃圾雲

中國6日以「一箭18星」形式發射長征六號甲運載火箭（CZ6A），將「千帆星座」（獲稱中版星鏈）的首批衛星送入軌道。不過，...

中以保護之名推「網號網證」制 為何成為拙劣民主秀？

從實名制到疫情期間的訊息管控，中國不斷加大網路控制力度，如今再傳將實施網號、網證制度，引發網友疑慮。然而出聲反對的學者們...

中國反興奮劑中心反擊 玉淵譚天：總會有算總帳的一天

央視資深政經記者玉淵譚天10日發文指出，針對中國反興奮劑中心8日發布聲明，要求對美國反興奮劑機構掩蓋興奮劑違規案件開展獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。