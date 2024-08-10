時隔21年...大熊貓重返加州 陸駐美大使：友誼大門一旦打開將不會再關閉

美國加州聖地牙哥動物園8日首次對外展示大熊貓雲川和鑫寶，是時隔21年後第一對進入美國的中國大熊貓。據美國之音報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，熊貓嶺開幕活動所承載的驕傲精神有其深刻意義。中國駐美大使謝鋒在致詞時強調，中美友誼的大門一旦打開，將不會再關閉。

謝鋒7日接受美國全國廣播公司聖地牙哥台（NBC 7）主持人迪恩（Monica Dean）採訪，他表示，大熊貓體現中華文明崇尚和諧、開放包容的價值和精神，寄託了中美兩國人民對友誼和交流的嚮往，傳遞了世界人民對和平和合作的期盼。希望大家像關心大熊貓一樣關心中美關係，像珍惜大熊貓一樣珍惜中美人民之間的友誼，像愛護大熊貓一樣愛護世界和平。

謝鋒指出，中國已先後與包括美國在內的20個國家26個機構開展大熊貓合作交流。大熊貓也是中美民間友好的使者。中美兩國人民的大熊貓情緣始於1972年尼克松總統的破冰之旅，遠遠早於1979年兩國建立外交關係。大熊貓拉近了中美人民心靈的紐帶，為中美關係發展做出獨特貢獻。

選擇加州聖地牙哥動物園作為大熊貓重返美國的目的地，則是因為加州為中美友好的領跑者。中國是加州第一大貿易夥伴、最大的海外旅遊市場。紐森州長疫後率先訪華，為推進中美地方交往、推動中美關係止跌企穩作出重要貢獻。聖地牙哥動物園也是美國最早同中方開展大熊貓保護合作研究的機構。1996年首對大熊貓「白雲」、「石石」抵達聖地牙哥時引發萬人空巷，雙方合作長達28年，共同研發出「盆盆奶」配方調配等技術成果，將大熊貓幼崽存活率從10%提升至90%以上。

此外，加州州政府、聖地牙哥市政府、聖地牙哥動物園均多次請求同中方繼續開展大熊貓合作。去年11月，大陸國家主席習近平在舊金山宣布，願繼續同美國開展大熊貓保護合作，努力滿足加州人民的願望，增進兩國人民友好感情。因此不到1年時間，兩只大熊貓如約而至。

隨著在美大熊貓陸續期滿回國，謝鋒表示，很多美國朋友擔心受當前政治氣候的影響，美國會不會出現自1972年以來首次沒有大熊貓的情況，今年恰逢中美建交45週年，「雲川」、「鑫寶」的到來傳遞了明確、重要信號——中美大熊貓保護合作不會斷檔，兩國人文交流和地方合作不會止步，中美人民友好的大門一經開啟就不會關閉。