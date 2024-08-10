越南菲律賓聯演西方解讀劍指中國？ 陸專家：正常安全防務合作

大陸《環球時報》報導，菲律賓與越南9日在馬尼拉灣舉行首次聯合海岸警衛隊演習，履行兩國加強海上合作的承諾。在南海局勢緊張之際，菲越演習引起外界高度關注，甚至有外媒由此認為此舉劍指中國，全然忽略越南海軍一艘艦艇此時正在中國訪問。

報導稱，接受《環球時報》記者採訪的專家表示，菲律賓和越南之間的軍事合作是兩個主權國家之間的正常行為，並不直接與海上爭議問題有關。

越南海警8002艦5日抵達菲律賓馬尼拉港，進行為期5天的友好訪問和聯合訓練。根據路透社報導，越南海岸警衛隊此次對菲訪問是今年1月菲總統小馬可仕訪問河內時達成協議的重點內容，包括兩國海事部隊之間的「戰力建設」。

9日，越南海警船將與菲律賓近海巡邏船「加布里埃拉．西朗號」進行訓練演習，訓練將聚焦「搜救模擬」和爆炸及火災預防工作。英國廣播公司（BBC）報告指出：「菲律賓與越南首度聯合海警防衛演習是近期眾多聯合海警操演中的一環」，與日本、菲律賓、越南、美國與韓國等近期聯合舉行海警執法演練，以期對中國「施壓」的策略大同小異。

對此，中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸9日接受《環球時報》採訪時表示，這是菲越之間正常的安全防務合作，外界給予過度解讀。

他表示，「首先，這是兩個主權國家之間的正常行為，反映出雙方在安全或軍事領域深化合作的意願，並不適合『對號入座』將其與海上爭議問題相關聯。其次，雖然兩國碰巧都與中國存在領土和海洋權益的爭議，但從雙方演習地點、演習課目來看，此次演習聚焦於非傳統安全領域，敏感度相對較低。南海有關爭議海域進行明確針對中國的綜合性演習和聯合巡航。」

對於菲越首次聯合演習，中國國防部曾回應稱，我們一貫主張，有關國家間的軍事合作不應針對第三方或損害第三方利益，不應損害地區國家間互信、破壞地區和平穩定。

BBC引述新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院訪問研究員阮清江的話說，越南至少與中國海警聯合巡邏8次南海，最近一次是今年4月在北部灣。他認為，從數字來看，越南與中國的演習合作要多於與菲律賓，因此，本次菲越聯合演習不該被視為「河內開始與北京抗衡的表現」。

報導稱，今年4月27日至29日，中國海警4302、4203艦與越南海警8004、8003艦開展了2024年第一次北部灣海域聯合巡邏。這是2006年以來中越海上執法單位所進行的第27次聯合巡邏。此外，越南海軍艦艇「陳興道號」（舷號015）飛彈護衛艦，7日抵達湛江某軍港碼頭，展開為期5天的訪問交流活動。 「人民海軍」微博號發布消息稱：「此次訪問旨在增進中越海軍互相了解與信任，進一步加深雙方友誼。」

丁鐸表示，中方反對在南海地區搞小團體對抗，地區國家也應保持警惕，避免形成針對某一國家或聯盟的對抗態勢。他說，西方媒體對菲越正常軍事合作大肆報道，反映出南海問題在當前日益泛安全化的敘事語境下，任何週邊國家的正常舉動都會成為炒作焦點，不利於地區國家之間增進互信和管控分歧。