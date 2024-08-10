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日扣我漁船 陸罕見嚴正交涉

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

近月相繼發生基隆籍「福洋二六六號」漁船、宜蘭籍「富申號」漁船，因被指越界捕撈，遭日本扣押，在繳款後才得以放人放船。對此，大陸外交部昨天罕見對此發布「發言人答記者問」，表示據「中日漁業協定」，日方無權在有關水域對「中方漁船」採取執法措施，已向日方提出嚴正交涉，要求其立即糾正錯誤做法。

據大陸外交部官網，九日晚間發布外交部發言人就「近期日本抓扣台灣漁船」答記者問，首先就指出，「中國政府高度重視維護包括台灣地區在內的中國漁民合法利益。」

大陸外交部發言人接著稱，根據「中日漁業協定」，日方無權在有關水域對中方漁船採取執法措施。中方已向日方提出嚴正交涉，要求其立即糾正錯誤做法，並採取有效措施防止類似事件再次發生。

七月初，基隆八斗子籍「福洋二六六號」漁船被日本指越界到日本海域捕撈，遭日本海上保安廳公務船登檢，船上八人和漁船都被扣押接受調查。

隨後在同個月底，又發生宜蘭蘇澳籍「富申號」漁船，也被指越界捕魚，遭日本扣押八名台籍船員和船隻。

兩起案件的人、船都在被日方要求繳交罰款或擔保今後才被放回。

基隆 外交部 日本

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