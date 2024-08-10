疫後陸客首團 7人小三通赴馬祖

「二一四」陸船翻覆事件與滯陸胡姓釣客事件解決後，兩岸觀光出現突破性進展，昨天首個新冠疫情後的大陸赴台旅遊團，從福州搭乘「小三通」抵達馬祖進行三天二夜的旅行。陸委會、海基會、觀光署昨天均表示，「我方樂見陸客到馬祖旅遊」。

大陸官媒中新社報導，昨天上午，搭載著卅名旅客的「安麒六號」輪從福州馬尾瑯岐碼頭駛向馬祖福澳，其中包含七名赴馬祖旅遊的大陸旅客。

報導稱，這是福（州）馬（祖）「小三通」客運航線復航後迎接的「首個赴馬祖旅遊團」，並引述旅遊團員王女士說，「這是我第一次去馬祖遊玩」、「從這裡坐船去馬祖只要八十分鐘，很便捷，我很期待這次旅行」。

大陸來台觀光團中斷四年半後，昨天首見陸客團，陸委會昨晚表示，我方樂見陸客到馬祖旅遊，並歡迎更多陸客到馬祖、金門旅遊。

陸委會指出，本團七人於八月五日向移民署申請，「均經專案審查許可，目前尚無其他旅遊團提出申請」。

海基會則回應指出，「兩岸人民正常旅遊往來，有利促進雙方相互理解及良性互動。對於首團陸客團到馬祖旅遊，本會樂觀其成，期待兩岸逐步恢復健康有序的交流」。

交通部觀光署長周永暉說，我方很歡迎大陸旅客來台，雙方是否因此進一步開放，會再評估。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，此次大陸七人團應該是以俗稱「L簽」的團體旅遊簽證來台。近期有感受到陸委會釋出善意，希望兩岸能相向而行。他說，禁團令跟橙色警戒有相互關聯，屆時若有好消息，這兩項應該會一起解除。

旅行業界也表示，樂見此好消息，更盼望在今年底前兩岸觀光全面開放。

新冠疫情爆發後，中央流行疫情指揮中心於二○二○年一月廿六日宣布暫緩大陸人士來台觀光旅遊。而到二○二三年八月陸委會宣布當年九月一日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請來台觀光。陸委會當年八月廿四日也有公布基於對等原則的兩岸觀光旅遊計畫，但當時未獲大陸回應；而陸方今年四月的兩岸觀光政策也沒有得到陸委會積極響應。

陸文旅部副部長饒權今年四月廿八日在北京會見到訪的立法院國民黨團總召傅崐萁一行，宣布將率先恢復福建居民到馬祖（我方連江縣）旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航恢復後，恢復福建居民赴台團客。

據指出，這七名團客包含一名領隊、六名團員，是以「旅遊團」名義申請赴馬祖旅遊，負責申請的龍福旅行社孫先生指出，此次組團的大陸旅行社就是其長期配合的旅行社，大陸那邊收集材料然後交由其上傳給移民署辦理「入馬證」。