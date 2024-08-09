我2漁船上月遭日取締 陸外交部今突發聲：已向日方交涉

台灣基隆籍「福洋266號」漁船、宜蘭籍「富申號」漁船上個月接連因越界捕魚遭日本公務船取締，皆經繳納擔保金後才人船獲釋。時隔數日，大陸外交部9日晚間突然發布新聞稿稱，日方無權在有關水域對「中方漁船」採取執法措施，並表示「中方已向日方提出嚴正交涉，要求其立即糾正錯誤做法」，這是大陸近期再一次在國際上代替我方發聲，試圖展現對台灣的管轄權。

大陸外交部9日晚間以發言人名義就近期日本抓扣台灣漁船發布「答記者問」。新聞稿稱，據報導，近日台灣兩艘漁船相繼被日本公務船以違反漁業法規為由抓扣，在繳納罰款後獲釋，「台灣當局認為有關漁船違反日本漁業法規，請問中方對此有何評論？」

大陸外交部發言人回應表示，中國政府高度重視維護包括「台灣地區在內的中國漁民」合法利益。發言人並稱，根據《中日漁業協定》，日方無權在有關水域對中方漁船採取執法措施。中方已向日方提出嚴正交涉，要求其立即糾正錯誤做法，並採取有效措施防止類似事件再次發生。

這是近期大陸再次試圖在國際上代替我方發聲。今年4月3日花蓮大地震後，大陸駐聯合國副代表耿爽在安理會一次會議上提到「中國台灣地區發生的強烈地震」，並稱，「我們感謝國際社會表達的同情與關心」。

我外交部當時對此表示不滿，並譴責中國利用台灣震災在國際上進行認知作戰的無恥行徑，凸顯中國對台灣只有政治算計、毫無善意的威權本質。外交部並重申，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。