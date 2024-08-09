日本扣押台灣漁船 陸外交部竟「宣示主權」罕見發聲

近月相繼發生基隆籍「福洋266號」漁船、宜蘭籍「富申號」漁船，因被指越界捕撈，遭日本扣押，在繳款後才得以放人放船。對此，大陸外交部9日罕見對此發布「發言人答記者問」，表示據《中日漁業協定》，日方無權在有關水域對「中方漁船」採取執法措施，已向日方提出嚴正交涉，要求其立即糾正錯誤做法。

據大陸外交部官網，9日晚間發布外交部發言人就「近期日本抓扣台灣漁船」答記者問，首先就指出，「中國政府高度重視維護包括台灣地區在內的中國漁民合法利益。」

大陸外交部發言人接著稱，根據《中日漁業協定》，日方無權在有關水域對中方漁船採取執法措施。中方已向日方提出嚴正交涉，要求其立即糾正錯誤做法，並採取有效措施防止類似事件再次發生。

7月初，基隆八斗子籍「福洋266號」漁船疑越界到日本海域捕撈，遭日本海上保安廳公務船登檢，船上8人和漁船都被扣押接受調查；後在同個月底，又發生宜蘭蘇澳籍「富申號」漁船，也疑因越界捕魚，遭日本扣押8名台籍船員和船隻。兩起案件的人、船都在被日方要求繳交罰款或擔保今後才被放回。