大陸開放團客到馬祖 學者：反獨、融合發展兩線動起來

大陸9日突然有團客到馬祖旅遊，創下新冠疫情後的重要突破，但先前才有懲獨22條專欄與舉報信箱，對此資深學者趙春山分析，目前大陸是「反獨要動起來，融合發展也要動起來」，也體現目前對大陸而言，「對和平統一有利的事情他就會做」。

淡江大學榮譽教授趙春山指出，兩岸關係現在還是看美國，美國大選以前，因為中共總書記習近平講過牢牢掌握主導權跟主動權，所以在「能夠操之在我」的部分要採取主動，今年不可能一直等到11月選舉「完全不動」，所以現在是兩個路線。

針對大陸國台辦官網公布的10位台獨名單，他分析其中蕭美琴、吳釗燮明顯是針對台美關係，按照大陸說法就是不要「倚美謀獨」，至於柯建銘、王定宇則是要他們不要在內部升高台獨氣焰。但名單沒有賴清德、蔡英文、也沒有陸委會高層，「所以還是保留一些空間」。

而陸客團9日到馬祖旅遊，趙春山認為，大陸針對兩岸民間交流部分「會進一步的再放鬆，但是對台獨會比較緊」，後者的目的是要殺雞儆猴，「將來還會有進一步的動作，我認為並不是到此為止」。至於將來還有什麼動作，要看美國大選以後。

對於「又反獨又交往」的格局，趙春山認為這體現了習近平「和平統一」的主調，大陸不會按照台灣選舉的步驟來做，而是「對和平統一有利的事情他就會做」。

趙春山強調，目前大陸是「反獨要動起來，融合發展也要動起來」，兩條線同時要動起來，而且這兩條線動起來「是外力沒有辦法使力的、沒有介入的餘地的」。

政治大學國關中心代理主任王信賢則分析，總的來看這與0214金門漁船事件的路線跟基調一致，「大的政策應該是說區別對待」。這包含日前懲治台獨專欄，在反獨的部分是「縮小打擊面」，因為先前懲治台獨22條出爐時，台灣的有些分析認為是「一網打盡」，但大陸立刻澄清是針對少數。

他指出，「如果拉大視角來看是區別對待，對於台獨是用一手，但是經濟社會融合的這一手也是不會放，特別是在金馬的部分」。除了把這「兩隻手」區隔開來，王信賢認為，陸方也是在測試賴政府的反應，尤其是520後，「丟出一個東西給你，看你的反應是什麼，我再來決定下一步要做什麼」。

特別針對520就職演說，王信賢解讀大陸也在測試「到底是手段還是目的」，尤其後面包含黃埔百年、金曲獎事件、發現賴談的都跟520基調相近，「所以懲治台獨22條又出來」；金門漁船事件則是卡太久了，金廈所有事情都動不了，而事件解決後，起初大陸官方改用「撞船事件」，但在陸委會副主委梁文傑的談話後又重新使用「惡性撞船」。

他強調，陸方更高的思維在於，「牢牢抓住兩岸關係發展的主動權跟主導權」，經濟社會融合這一隻手是不會放的。至於「更上位」的則是「美國總統大選未定」，這對中共來講也是一個壓力、對民進黨政府亦同，目前全球也多在「避險」。他也再度提到，仍然樂觀看到陸客到金門的前景。

而致理科技大學國貿系副教授張弘遠則分析，現在大陸政策像是「大棒與胡蘿蔔」，懲治台獨與馬祖旅遊，「類似像是針對台獨勢力採取嚴厲打擊，但又想把這樣的氣氛鎖定在特定對象，不想讓台灣民眾出現恐慌，所以又釋放另一種善意」。

他提到，大陸是對主張台獨或反共的政治人物或言論可能會受到中共鎮壓或打擊，但另一方面透過正常交往、兩岸融合方式，造成台灣整體社會的對大陸有兩種態度。據此他認為，不見得硬的會更硬、軟的會更軟，而是「硬與軟之間的針對性會越來越強」，就像是對癌症的「標靶治療」，也像過去中共對敵鬥爭的「聯左拉中打右」。

張弘遠預期，未來大陸對台軟硬節奏會非常清楚，這樣的節奏感具有「反應性」，比方針對賴總統之前的言論，其「節奏性」一定是針對台灣某一個比較大的政治動作或者政治論述。