懲獨專欄後陸客團赴馬祖 分析指典型區隔對待策略

疫情後首團陸客旅行團今天抵達馬祖，外界解讀兩岸旅遊露出曙光。台灣學者分析最近各項政策是典型的兩手策略，在強化對台獨等特定立場嚴厲打擊同時，針對民間釋出善意，呈現區隔對待。

中國大陸文旅部4月底宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並有條件恢復福建居民來台團體遊。今天上午，由7名大陸旅客組成的旅遊團從福州搭船抵達馬祖，是疫情後、福馬小三通復航後，首個赴馬祖的大陸旅遊團。

對於陸客團赴馬祖旅遊，致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠接受中央社採訪時分析，這仍是中國一貫採取對台「棒子與胡蘿蔔」的軟硬兼施策略。

他提到，前兩天中國大陸國台辦才新增了「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目，今天則有旅行團赴馬祖旅遊，政策軟硬之間的節奏與針對性很清楚，「先壓後拉、先打後賞」，針對主張台獨的勢力與發表相關言論者給予封鎖與打擊，對於一般民眾則是釋出善意，呈現區隔對待，切割並製造矛盾，在台灣內部創造兩種不同的意象。

張弘遠說，快板完後就是慢板，重板完後就是輕板，這樣的政策節奏差異性在中共20大後更加明顯，而且相關措施是有反應性的，例如近期的行動就是針對總統賴清德之前的發言而來。

政治大學國際關係研究中心代理主任王信賢接受中央社訪問時也指出，政策的大面向是「區隔對待」，對於台獨與支持獨立的部分用一手，對於經濟社會融合的部分用另一手，將這兩隻手區隔開。

他也提到，目前中共的行動都是在測試賴政府反應，「我現在丟一個東西給你，看你的反應是什麼，我再決定下一步」，包含金門0214事件、懲戒台獨22條等都是如此。

王信賢說，雖然這次赴馬祖的旅遊團規模很小，但也是在測試台灣的反應，端看反應再決定接下來是否要再持續放寬，以漸進式的方式處理這個議題。

對於未來鬆綁的方向，王信賢認為在促進經濟社會融合的主軸下，金門旅遊團也可能會開放，因為金馬是福建融合示範區最重要的目標；張弘遠研判，接下來赴馬祖的旅遊團會慢慢增加，赴台灣的旅遊團也可能進一步開放。