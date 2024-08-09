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首團陸客成行 陸委會：我方樂見陸客到馬祖旅遊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
對於大陸旅遊團到馬祖，陸委會9日指出，「我方樂見陸客到馬祖旅遊」。（圖／聯合報系資料照片）
對於大陸旅遊團到馬祖，陸委會9日指出，「我方樂見陸客到馬祖旅遊」。（圖／聯合報系資料照片）

首團大陸團客到馬祖旅遊9日成行，陸委會表示，「我方樂見陸客到馬祖旅遊」，並指出本團是向移民署申請，目前尚無其他團申請。

針對大陸福建7人旅遊團9日到馬祖旅遊，陸委會9日晚間表示，我方樂見陸客到馬祖旅遊，並歡迎更多陸客到馬祖、金門旅遊。

陸委會指出，本團7人於今年8月5日向移民署申請，「均經專案審查許可。目前尚無其他旅遊團提出申請」。

海基會則回應指出，「兩岸人民正常旅遊往來，有利促進雙方相互理解及良性互動。對於首團陸客團到馬祖旅遊，本會樂觀其成，期待兩岸逐步恢復健康有序的交流」。

大陸文旅部副部長饒權4月28日在北京會見到訪的立法院國民黨團總召傅崐萁一行，宣布將率先恢復福建居民到馬祖（我方連江縣）旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航恢復後，恢復福建居民赴台團客。

而新冠疫情爆發後，中央流行疫情指揮中心於2020年1月26日宣布暫緩中國大陸人士來台觀光旅遊。而到2023年8月陸委會宣布當年9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請來台觀光。陸委會當年8月24日也有公布基於對等原則的兩岸觀光旅遊計畫，但當時未獲大陸回應；而陸方今年4月的兩岸觀光政策也沒有得到陸委會積極響應。

馬祖是新冠疫情後，大陸地區團客來台灣地區的首站。在9日旅遊團到馬祖前，今年6月29日到7月1日，大陸福建的福州市旅遊協會有組團前往馬祖踩線，當時係由福州市旅遊協會會長韓鳴率隊前往。

陸委會 陸客 馬祖

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