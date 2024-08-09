疫後首個陸客團到馬祖 陸委會：歡迎赴金馬旅遊

陸客團來台旅遊露曙光，7名陸客組團上午循小三通赴馬祖旅遊，是疫情後首個赴馬祖旅遊的陸客團。陸委會晚間表示，樂見陸客到馬祖旅遊並歡迎更多陸客到馬祖、金門旅遊。

中國大陸文旅部4月底宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並有條件恢復福建居民來台團體遊。其後，中國大陸福州22名旅遊業者組成的馬祖踩線團於6月29日下午抵達馬祖。

據中新社報導，今天上午由7名大陸旅客組成的旅遊團從福州搭船抵達馬祖，是疫情後、福馬小三通復航後，首個赴馬祖的大陸旅遊團。

陸委會晚間透過書面回覆中央社表示，樂見陸客到馬祖旅遊，並歡迎更多陸客到馬祖、金門旅遊。

陸委會說明，這個旅行團一共7人，於8月5日向移民署申請，均經專案審查許可。目前尚無其他旅遊團提出申請。

海基會晚間回應表示，兩岸人民正常旅遊往來，有利促進雙方相互理解及良性互動。對於首個陸客團到馬祖旅遊，樂觀其成，期待兩岸逐步恢復健康有序的交流。