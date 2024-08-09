中國保密法實施條例將上路 海基會籲注意赴陸安全

中國將於9月1日實施「保守國家秘密法實施條例」，海基會提醒可能會助長舉報、猜疑風氣，呼籲赴大陸經商交流以及旅遊的台灣民眾，要謹言慎行，以保護好自己的人身安全為最高原則。

海峽交流基金會今天下午舉行背景說明會，由副秘書長蔡孟君主持。

蔡孟君說，「保守國家秘密法實施條例」將於今年9月1日起實施，其中部分條文的重點在於將保密意識納入國民教育體系，強化對全社會大眾灌輸保密意識，並且對於保密有功的人員給予表彰和獎勵。

他表示，由於實施條例中要求教育有關行政部門必須將保密教育納入國民教育體系，「目前在中國大陸有3所台商子弟學校，是否對他們的課程造成什麼影響，會持續密切關注」。

蔡孟君指出，對於對整個社會大眾灌輸保密意識，並給予舉報有功人員表彰獎勵，在這樣的情況之下可能會助長所謂「間諜就在你身邊，相互猜疑的風氣」，也會增加安全風險，「再一次提醒赴大陸經商交流以及旅遊的民眾，謹慎、謹言慎行，以保護好自己的人身安全為最高原則」。

對於近期中國大陸國台辦官網近日增加「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目並設舉報信箱，蔡孟君說，相關舉措對於推進兩岸關係的良性發展沒有任何幫助，反而加深民眾的疑慮，增加交流的阻礙，更令台灣民眾反感，「我們呼籲對岸應該多做有助於雙方良性互動的事，應該透過善意的堆疊跟善意的循環，共同推動對等、互惠、健康有序的兩岸交流。