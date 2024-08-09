國台辦增懲治台獨專欄 AIT：強烈譴責

國台辦增台獨頑固分子專欄，美國在台協會（AIT）今天表示，美國強烈譴責中國官員在最近「法律指導方針」（legalguidelines）使用升級和破壞穩定的語言，中國對台威脅和法律壓力，無助解決兩岸分歧。

中國多部門6月聯手公布「懲獨」22條司法文件後，國台辦官網近日增加「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目，除列出以往公布的「台獨分子」，還提供舉報信箱。中國公安部官網也引用了這份名單。

針對中央社記者提問，AIT發言人表示，美國強烈譴責中國官員在最近的「法律指導方針」（legalguidelines）使用升級和破壞穩定的語言，並敦促中華人民共和國與台灣進行有意義的對話。中國對台灣的威脅和法律壓力，無法和平解決兩岸分歧。

AIT發言人指出，美方持續敦促各方克制且勿單方面改變現狀。數十年來，這一現狀維護了台海及整個區域的和平穩定。