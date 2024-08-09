香港奧運劍后江旻憓論文抨擊傘運 陷政治爭議

香港劍后江旻憓在巴黎奧運獲得金牌後，她2021年在中國人民大學的碩士學位論文引起討論，內容提及「雨傘運動」違法，以及「愛國者治港」是完善一國兩制等論點，使她的政治立場陷入爭議。

江旻憓7月27日在巴黎奧運獲得女子個人銳劍金牌後，其碩士論文「透過『占中事件』反思香港特區選舉制度完善路徑」被網友翻出，內容引發爭議。

美國之音報導，江旻憓論文的論點和親北京的喉舌十分接近，認為2014年香港雨傘運動（也稱占中運動）違法，甚至稱占中運動「禍害極大、遺患深遠」。

論文還稱，北京在2021年主動提出「港版國安法」是要「完善一國兩制」和「完善選舉制度」，修補法律漏洞，「從制度方面化解反中亂港勢力奪權」。

報導引述香港理工大學應用社會科學系前助理教授鍾劍華表示，從學術角度來看，江旻憓的論文並不合格，「整篇論文大部分只是抄襲中共官方或者親北京媒體的論調。這篇論文並沒有什麼新意，整體素質並不高，裡面甚至有注釋說，由於自己的情況特殊關係，很多內容都來自網上資料。論文中很多說法純粹是政治口號，而缺乏明顯的立論和解說」。

鍾劍華並表示，雖然中國在政治上有很多禁忌，但學術層次上一定程度的爭論，很多老師都能夠明白。根據他的理解，在中國大陸的大學課程，往往學生寫的東西和官方的口味未必一致。他認識一些在中國人民大學教書的朋友，他們的態度都是比較開明的。

「很不客氣地說，她（江旻憓）是在吃香港人的人血饅頭。她把一些教條、口號或者中共的政治術語放進論文」，鍾劍華說。

報導指出，30歲的江旻憓有「學霸」之稱。她畢業於美國史丹佛大學國際關係學系，其後到中國人民大學攻讀法律碩士。

鍾劍華認為，江旻憓當時的選擇既涉及個人前途，也涉及政治考量，「一個人從史丹佛大學畢業回來，怎麼會跑到中國大陸念碩士呢？」他估計，江旻憓是為了長遠打算，希望獲得政治驗證，以便將來在香港扮演某種「角色」。

香港公民代表會議成員葉錦龍指出，香港在巴黎奧運獲得兩枚擊劍金牌，但港府待遇明顯親疏有別，江旻憓是在香港文化、體育及旅遊局局長楊潤雄陪同下回港，張家朗則沒有。他相信，港府除了希望達到統戰的目的，也意圖分化港人，尤其是民主派陣營。

據港媒明報報導，香港保安局長鄧炳強被問及論文事件時回應稱，江旻憓非常支持政府，她在文中譴責暴力的做法值得鼓勵。

鄧炳強還譴責「小人」挑剔及攻擊江的論文，並稱「小人」最怕看到香港市民團結、支持政府，企圖以恐嚇和批判方式令人不敢表達，嘗試阻礙香港發展。

美國之音報導提到，江旻憓獲得金牌後，4日突然在社群平台宣布決定休息，告別全職擊劍運動員生涯。江旻憓的教練表示，她早前已交代掛劍決定，並非心血來潮。部分網友則質疑江旻憓是受不了網上批評而掛劍。

就在江旻憓宣布退役後兩天，香港賽馬會宣布，她將在本月11日履新對外事務助理經理，成為香港政制及內地事務局前局長譚志源的下屬。部分輿論認為，不排除江旻憓已被中共視為重點培訓對象，終極目標是扶植她成為政治新星。