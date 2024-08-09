大陸設台獨舉報信箱 海基會：民眾多少心裡會有負擔

大陸國台辦日前在其官網設立「依法懲治『台獨』頑固分子」的專欄，並附有舉報信箱，引起兩岸震撼，繼陸委會表示擔憂形成舉報風潮後，海基會認為，常往返兩岸民眾「多多少少心裡會有負擔」。

海基會副秘書長蔡孟君9日下午在例行背景說明會中，就舉報信箱一事表示，「我們認為近期包括像這個欄目或者是舉報信箱等等，相關的舉措對於推進兩岸關係的良性發展沒有任何幫助，反而加深民眾的疑慮，增加交流的阻礙，更招致台灣民眾的反感」。

她呼籲對岸，應該多做有助於雙方良性互動的事，應該透過善意的堆疊跟善意的循環，共同推動對等、互惠、健康有序的兩岸交流。

就是否有台商表示憂心，她補充指出，近期一些相關國安法律的規定，包括所謂的懲治台獨22條，「相關規範出來的時候，不僅僅只是台商，比較常往返兩岸的民眾，都會多多少少心裡面會有一些負擔」。

此外，大陸9月將實施「保守國家秘密法實施條例」，蔡孟君表示，實施條例第九條以及第十一條的重點會是在於將保密意識納入國民教育體系，強化對全社會大眾灌輸保密意識，並且對於有功人員就是保密有功的人員給予表彰跟獎勵。

她強調，後續因為我方在中國大陸有三所台商子弟學校，「會不會對他們的一些課程或上課有一些什麼影響，我們會持續密切關注」。

另外她也指出，由於相關規定有提到對舉報有功，要給予表彰和獎勵，「可能會助長中國大陸所謂『間諜就在你身邊』的這種相互猜疑的風氣，也會增加在大陸的國人的安全的風險」，再度提醒赴陸需要謹言慎行，保護好自己的人身安全為最高的原則。

而蔡孟君也主動提到，目前到對岸留學，需要注意學校可能有些特殊規定。海基會曾協處一個案件，有一位就讀北京某大學、居住在學校宿舍的女同學，攜帶一個知名品牌的吹風機，有一天外出用餐不在時，宿舍管理人員進到宿舍做些檢查發現了，因為吹風機的功率是1,600瓦、超過宿舍禁止使用瓦功率電器規定，即使這位同學解釋，吹風機是先前疫情期間住在隔離處所時所使用，並未在宿舍使用過，也願意比對電表來證明，但校方管理人員仍對其發出了違反紀律通知，甚至要求自述使用違規電器，準備據此作處分，也會影響後續申請獎學金資格。

蔡孟君表示，海基會接獲陳情後，有通過既有管道向陸方反應，最後學校決定不予立案。她提醒，要到大陸去就學的台生要多注意校園的規定，特別是大陸的校園用電法規上是蠻嚴格的。