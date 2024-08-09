中國發布報告 控美國民主基金會干涉別國內政

中國外交部今天發布長篇報告，控美國民主基金會（NED）打著促進民主的幌子，顛覆他國政權、干涉別國內政，並指該機構「扶持台獨分裂勢力」。

中國外交部官網9日發布篇幅長達7000餘字的報告，名稱為「美國國家民主基金會的所作所為及真實面目」。

報告言辭犀利、大力批評NED，指稱美國國家民主基金會是美國政府的白手套，是美國中情局「隱蔽戰略」的實施機構，資金來自美國政府撥款，並指其「實施思想滲透，惡行劣跡罄竹難書，造成深重危害」。

報告還指稱，NED扶持台獨分裂勢力。2022年，NED夥同台灣「民進黨當局」舉辦「世界民主運動大會」，邀請一些歐洲國家議員和智庫代表參會，動員所謂「民主力量」，開闢「民主鬥爭的東方前線」，渲染「今日烏克蘭，明日台灣」虛假敘事。

報告又指，「2023年7月，NED會長戴蒙．威爾遜（Damon Wilson）赴台灣參加『台灣民主基金會20周年國際會議』，向蔡英文頒授所謂『民主服務獎章』。」

除了批評NED「扶持台獨分裂勢力」，報告還羅列出NED涉及香港、新疆、西藏等活動，並稱NED借助學術活動，大搞干涉滲透，還策動顏色革命等，顛覆他國政權。